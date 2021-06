Diante de um cenário incerto, os seguros de Danos e Responsabilidades tiveram sua arrecadação aumentada em 12,8% no primeiro trimestre de 2021 comparada ao mesmo período de 2020. No Estado do Rio de Janeiro, mesmo diante de incertezas, os seguros de Danos e Responsabilidades (exceto DPVAT e Saúde) cresceram 17,7%, liderando o desempenho em relação às modalidades de Coberturas de Pessoas e de Capitalização no primeiro trimestre de 2021 quando comparado com o mesmo período de 2020. Considerando a arrecadação nacional, esse grupo de seguros teve um aumento de 12,8%.

Um exemplo de seguro dessa categoria é o de Responsabilidade Civil, que é um importante aliado dos profissionais, inclusive da área da saúde, diante da crescente judicialização da relação médico-paciente. É um produto que protege o profissional em caso de danos no exercício da atividade, garantindo o recebimento de indenização e assessoria jurídica. É esse seguro que resguarda o patrimônio financeiro do profissional de eventuais condenações judiciais.

“É fundamental que o profissional ou a empresa segurada tenha atenção ao contratar um seguro de Responsabilidade Civil. Cabe ao profissional ou a empresa identificar as regras e condições gerais da apólice acompanhado de um advogado e ter a consultoria do corretor. O seguro facilita a resolução do caso e dá aos profissionais condições de segurança no trabalho. Vale esclarecer que não há cobertura para processos criminais porque, normalmente, a consequência deles é a prisão” afirma Antonio Carlos Costa, presidente do Sindseg RJ/ES (Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo).

O seguro de responsabilidade civil cobre danos de lesões corporais, morais e materiais causados a terceiros, garantindo o reembolso dos custos de processos judiciais resultantes de erro ou irregularidade no exercício da profissão caso, a empresa ou o profissional segurado venha a ser condenado civilmente.

N.F.

Revista Apólice