A Caju, empresa de benefícios corporativos, se uniu a insurtech 180° Seguros para anunciar o lançamento de novos produtos para o mercado de RH e gestão de pessoas: um Seguro de Proteção Contra Roubo para Cartão de Benefícios, e o Seguro Vida Caju para empresas, que pode ser adquirido junto a um pacote de assistências básicas de saúde, ambos com contração 100% online, personalizada e de uso imediato.

Desenvolvidos para organizações que buscam oferecer mais segurança, proteção e cuidados com o bem-estar aos seus times, os novos produtos da Caju powered by 180° Seguros contam com contratação e manutenção orientada dentro da experiência. “Entendendo as necessidades da companhia, criamos seguros que podem ser contratados 100% online e imediatamente, garantindo qualidade e segurança ao melhor custo benefício para empresas contratantes e seu time usuário. Nosso foco é garantir uma proteção extra para públicos internos e seus familiares em caso de imprevistos ou em momentos adversos”, ressalta Mauro Levi D’Ancona, CEO e cofundador da insurtech.

Além do Seguro de Vida, a Caju oferece o adicional Seguro Vida Caju + Assistências, que inclui cuidados com a saúde, como consulta médica virtual, check-up preventivo, cesta básica de emergência, orientação psicológica e assistência funeral (para o colaborador e seus dependentes). “O cliente pode personalizar a contratação, optando por cobertura de vida; ou somente o pacote de assistências com benefícios de cuidados de saúde e bem-estar ao usuário; ou também o pacote conjunto, todos com uso imediato”, ressalta Eduardo del Giglio, sócio fundador da Caju.

Já o Seguro Proteção Contra Roubo garante cobertura em caso de roubo e furto qualificado de bolsas, mochilas, sacolas ou similar, incluindo pagamento de indenização de R$ 500 a R$ 5 mil reais, caso o cartão de benefícios esteja entre os pertences subtraídos.

Em ambas, o colaborador pode acionar o seguro diretamente com a 180° Seguros, em caso de necessidade ou dúvidas. “É uma proteção a mais e uma atenção estendida que empresas podem oferecer aos seus funcionários para que se sintam mais seguros e acolhidos. Mais uma forma de construir a proposta de valor da empresa para o colaborador, aumentar a retenção e atração de talentos e mostrar que a cultura da empresa é uma cultura de carinho e bem-estar”, completa del Giglio.

