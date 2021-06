A Brasilcap tem um novo diretor à frente das áreas de Controladoria, Finanças e Atuária: Denis dos Santos Morais. Carioca, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Santa Úrsula e pós-graduado (MBA Executivo) em Gestão de Negócios pelo Ibmec, o profissional tem vivência de mais de 35 anos no mercado segurador, divididos entre a própria Brasilcap, o Grupo SulAmérica e outras empresas do conglomerado Banco do Brasil.

Trata-se do primeiro diretor de carreira da empresa de capitalização do grupo BB Seguros. Antes de assumir a nova posição, Denis foi superintendente executivo de Controladoria, Finanças e Atuária da companhia. Agora, na diretoria, o executivo terá como principal desafio continuar buscando ações para maximizar o resultado, contribuindo também com o crescimento sustentável da empresa, aproveitando o excelente momento do segmento de capitalização, com novas possibilidades de negócios, novas modalidades e canais de distribuição.

“A criação deste cargo representa um novo ciclo para mim e para a própria empresa. São oportunidades que se apresentam e vou me empenhar ao máximo para superar as metas fixadas para a companhia, trabalhando sempre junto à administração e aos colaboradores, com base em pilares como integridade, respeito, otimismo e aprendizado contínuo. Em um momento tão desafiador, certamente poderei contribuir para que a Brasilcap continue sendo cada vez mais referência do mercado de capitalização”, afirma Denis.

