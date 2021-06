O setor de seguros tem passado por amplas transformações: com os novos riscos, surgem novas necessidades, novos produtos e novos processos para que o seguro chegue até o cliente. A profissão “corretor de seguros”, os protagonistas do setor, também tem mudado, e, pensando nisso, para dar suporte aos seus parceiros, a Bradesco Seguros implementou uma série de ações para otimizar a rotina de trabalho dos mesmos, auxiliando para que eles possam se adaptar a essa nova realidade e ao novo consumidor – mais informado, conectado e mais consciente dos riscos.

Para Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da seguradora, a atuação do corretor de seguros é cada vez mais fundamental e tem sido ainda mais realçada no período de pandemia. “Os corretores representam toda a força da nossa distribuição. Eles se tornaram os principais mediadores de um processo muito profundo de transformação de necessidades e hábitos de consumo. E agora, mais do que nunca, desempenham uma função ainda mais ampla de consultores, o que já fazia parte dos seus propósitos e se tornou ainda mais relevante com a crise que vivemos ” destaca.

Além disso, um dos grandes desafios para o crescimento exponencial do mercado de seguros sempre foi o despertar da consciência da população em torno do seguro e sua importância em meio aos imprevistos, e, com a pandemia, essa percepção também vem se transformando. Nesse contexto, a função do corretor é justamente estar preparado para entender e atender esse movimento, disseminando ainda mais a cultura do seguro. “O corretor deve compreender e difundir o verdadeiro valor do seguro – a proteção das pessoas, empresas, famílias e bens”, ressaltou Freitas.

O executivo entende que nesse novo cenário, o principal desafio dos parceiros de negócios será se manter próximo aos clientes, mesmo à distância, ofertando produtos personalizados, de acordo com os ciclos de vida e necessidades de cada pessoa. Nesse sentido, separamos algumas iniciativas da Bradesco Seguros voltadas ao “corretor-consultor”, para ajudá-lo a atuar na indústria do presente e do futuro:

Foco no digital

A Bradesco Seguros ampliou e aprimorou os canais digitais para atendimento aos clientes, parceiros de negócios e rede de distribuição. Um grande exemplo é o “Portal de Negócios do Corretor” e o aplicativo “BS Corretor”, plataformas online desenvolvidas para facilitar o processo de vendas e a rotina desses profissionais. Essas ferramentas são atualizadas e aprimoradas constantemente, com base nas sugestões e opiniões dos próprios corretores.

“As plataformas digitais se tornaram uma poderosa aliada do corretor para a realização de vendas mais ágeis, qualificadas e consultivas. Por meio delas é possível oferecer processos mais eficazes e intuitivos, desde o primeiro contato do cliente para contratação do produto, até o momento da regulação do seguro”, pontua Freitas.

Capacitação e treinamento

Outro grande foco da seguradora tem sido a capacitação dos parceiros, o que contribui para ajudá-los no processo de adaptação ao novo momento. Durante a pandemia, a seguradora ampliou e aprimorou os treinamentos à distância.

A partir de julho, a companhia também lançará uma nova plataforma de capacitação da UNIVERSEG (Universo do conhecimento do Seguro), voltada para corretores. Com conteúdos exclusivos, os parceiros comerciais poderão aprender mais sobre os produtos que comercializam, entender melhor sobre a regulamentação do mercado segurador e aprimorar o conhecimento para os negócios. O acesso à ferramenta será realizado no Portal de Negócios do Corretor, na aba “Meus Treinamentos Universeg”.

N.F.

Revista Apólice