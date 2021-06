A Bradesco Vida e Previdência está lançando nesta segunda-feira, 14 de junho, o Seguro de Vida ‘Vida Viva Bradesco’, com coberturas e assistências personalizáveis pensadas para proteção individual e de toda a família. A campanha de lançamento do novo produto, exibida em rede nacional e nas redes sociais da seguradora, é protagonizada pela atriz e empresária Gloria Pires.

Desenvolvido com o objetivo de contemplar as possíveis mudanças no planejamento e nas metas dos brasileiros, o produto é uma solução flexível para todos os momentos de vida. Ele oferece ampla cobertura de idade, de 18 a 80 anos, e capital segurado de até R$ 10 milhões para morte do segurado ou do cônjuge. Além disso, conta com planos que atendem aos mais variados níveis de renda e necessidades de proteção de cada cliente.

“Como o próprio nome sugere, o Vida Viva baseia-se no conceito de que o seguro de vida é uma proteção que pode e deve ser usufruída em vida, seja em situações que remetem ao presente, seja com relação ao planejamento do futuro. É um produto completo para todos, em todos os momentos, e que reforça a estratégia de ter o cliente como centro das nossas ações”, destaca Jorge Nasser, diretor-presidente da companhia.

O novo produto conta com coberturas para Doenças Graves como forma de apoio financeiro, o que possibilita ao segurado custear a jornada de tratamento, incluindo hospitalização, medicamentos, terapias e outros benefícios. Também oferece cobertura para Doenças Congênitas de Filhos, Perda de Renda por Desemprego Involuntário e Diária de Incapacidade Temporária, que mantém a renda em casos de afastamento do trabalho devido a doença ou acidente pessoal, contribuindo para o equilíbrio financeiro dos dependentes no período de restabelecimento do segurado.

O ‘Vida Viva Bradesco’ contempla, ainda, serviços que podem ser utilizados individualmente ou para a proteção da família, como Palavra de Médico, atendimento pela rede referenciada, com diferentes especialidades e especialistas brasileiros e internacionais; Orientação Nutricional e Psicológica, além de Cesta Natalidade, para atender às primeiras necessidades do bebê e Assistência PET para cães ou gatos, com apoio de clínicas veterinárias e pet shop em casos de emergência, entre outros benefícios.

Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, lembra que o seguro de vida adequado deve levar em conta o momento de vida e a reserva financeira do cliente. “Com esse novo produto, queremos incentivar o segurado a fazer uma revisão permanente do que foi contratado, para que o plano esteja sempre adequado às suas reais necessidades”.

