A AXA no Brasil acabou de anunciar uma parceria com a SIS Serviços, ampliando sua rede de prestadores para atendimento de casos de Garantia Estendida de equipamentos não portáteis. Com a novidade, a companhia terá uma rede de atendimento dez vezes maior, com mais capilaridade e disponibilidade, passando de 500 para 5 mil assistências.

“Com esta esta nova operação, ampliamos expressivamente nossa rede de assistências técnicas e reforçamos nosso compromisso com a experiência do cliente ao mesmo tempo em que melhoramos nossa eficiência operacional, tornando nossa proposta de valor ainda mais atrativa para o mercado, que contará com toda a gestão personalizada e a solidez da AXA e da SIS Serviços”, afirma Arthur Mitke, diretor de Sinistros da seguradora.

Os clientes passam a ser atendidos pela nova parceira a partir de 31 de maio, para reparo e troca de não portáteis, como eletrodomésticos, secadores de cabelo, câmeras e liquidificadores. A rede de assistências vai possibilitar que a companhia realize o atendimento em novas cidades do país, para um número maior de clientes, trazendo mais oportunidade de negócios.

“Aprimoramos nossos canais de atendimento e ecossistemas de serviços pós-vendas para garantir agilidade e fluidez para os segurados. Esse foco na experiência do cliente reforça nosso posicionamento junto ao mercado e ratifica nosso apetite para ampliar nossa rede de parcerias” afirma Sébastien Guidoni, vice-presidente de Parcerias, Estratégia e Finanças da empresa.

“Essa é, com certeza, uma parceria de sucesso. Nossa expertise em gestão de redes de prestadores, focada em processos e inovação tecnológica contínua, além da nossa experiência com o mercado segurador, vão agregar muito à qualidade pela qual a AXA já é reconhecida”, diz Paulo Peret, CEO da SIS Serviços.

N.F.

Revista Apólice