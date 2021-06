A AXA no Brasil implementou nova precificação no Seguro Condomínio para atender as necessidades do mercado, com foco na cobertura ampla, que traz mais tranquilidade para síndicos e condôminos. Com essa modalidade, o condomínio pode contar com as coberturas para todos os eventos da Básica Simples e outros imprevistos, como danos elétricos, desmoronamento, alagamento, vendaval, roubo, etc. Isso tudo em uma única verba segurada.

“O novo modelo de trabalho refletiu na alta procura desses produtos, inclusive aqui na AXA. Nosso seguro está ainda mais competitivo, com foco nas coberturas amplas, tudo para atender à demanda do corretor e do cliente. Com as pessoas em casa realizando todas as atividades básicas, a percepção do risco aumentou e trouxe mais oportunidades”, comenta Clovis Silva, superintendente de Produtos Massificados, Automóvel e Frotas da companhia.

Em 2021, o Seguro Condomínio da AXA foi reconhecido pelo segundo ano consecutivo em premiação de destaque nacional. “Estamos trazendo mais funcionalidades digitais e melhorias para este momento, não só no Seguro Condomínio, mas em todos os produtos. Essas são iniciativas importantes que, em conjunto, nos posicionam estrategicamente de uma maneira ainda mais relevante e atrativa no mercado.” reforça o executivo.

N.F.

