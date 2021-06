Um dos pilares da venda é a proximidade com o cliente e os parceiros. Para encurtar as distâncias entre os corretores e seus clientes, a AXA no Brasil desenvolveu novas pílulas de conteúdo para auxiliar o corretor a reforçar seus argumentos de venda e falar sobre gerenciamento de riscos com os segurados. Os materiais, com linguagem simples e objetiva, podem ser enviados via whatsapp.

Apresentando desde o portfólio, riscos rotineiros e como evitá-los ou até mesmo explicando um pouco mais sobre a empresa, as pílulas aproximam e ampliam a frequência do contato. Antes, uma conversa com um cafezinho era essencial para o diálogo, hoje, é preciso pensar em inovações digitais para não perder o toque humano da venda.

“O momento exige inovação, jogo de cintura e um olhar atento para os movimentos na comunicação. Precisamos cada vez mais nos apropriar das ferramentas digitais para abrir caminhos para um diálogo contínuo. Assim como a empresa quer estar mais próxima ao corretor, é importante que ele também esteja em constante contato com a carteira de clientes, e nós contribuímos com esse processo”, comenta Danielle Titton Fagaraz, superintendente de Marketing Estratégico e Planejamento Comercial P&C da seguradora.

Essa e muitas outras vantagens estão disponíveis no Portal do Corretor. Os corretores parceiros da companhia podem usufruir deste e de outros benefícios: através do AXA Experience Club, o corretor também tem acesso a conteúdos exclusivos, além de prêmios trimestrais, sorteios de viagens exclusivas e comissão extra.

