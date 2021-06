Pesquisa recente da Assist Card aponta um aumento significativo, de mais de 140%, nas buscas por destinos como Estados Unidos e mais de 800% nas pesquisas por México. A pesquisa foi realizada na segunda quinzena de maio, logo após o anúncio de que a cidade de Nova Iorque começaria a disponibilizar vacinas contra a Covid-19 para turistas.

Neste mesmo período, a média de dias de viagem saltou de 15 para mais de 35 dias, apontando um novo perfil de turismo, com estadias mais longas no exterior. Para atender a este novo perfil de viajantes, a empresa está oferecendo 25% de desconto nas viagens com mais de 30 dias de duração para México e Estados Unidos.

“Queremos incentivar o turismo seguro e, para isso, além de obedecer aos protocolos sanitários, é importante viajar com um bom plano de seguro viagem. Sendo assim, estamos concedendo 25% de desconto nos planos com coberturas médicas entre US$ 60 mil e US$ 250 mil”, explica Alexandre Camargo, country manager da Assist Card no Brasil. Esta campanha é válida para apólices emitidas entre 1 e 15 de junho de 2021, com embarques até 31 de dezembro deste ano.

Vale lembrar ainda que a companhia também oferece descontos na realização do teste RT-PCR para seus passageiros. A empresa possui convênio com mais de 100 clínicas e laboratórios ao redor do mundo, para a realização do exame com até 20% de desconto.

