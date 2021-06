A Argo Seguros promoveu uma série de novidades nos seus seguros para bicicletas. O objetivo da seguradora é consolidar sua posição de destaque no segmento e deixar seus produtos mais atraentes para corretores e ciclistas.

Entre as principais novidades, estão o aumento da importância segurada para R$ 100 mil (antes era R$ 75 mil); a possibilidade das apólices se tornarem plurianuais (com validade para cada dois anos); e a inclusão de múltiplas franquias (normal, reduzida ou majorada).

O seguro da companhia agora também conta com coberturas opcionais para acessórios e para território internacional; além de três opções de limite para a cobertura de Responsabilidade Civil. O segurado agora pode escolher 100%, 200% ou até 300% do valor da bicicleta.

“Lançamos uma série de novidades para nos consolidar como a maior seguradora de bicicletas do Brasil. Mais do que simplesmente ampliar as coberturas e diferenciais do nosso produto, queremos nos tornar referência de mercado e a melhor solução para quem deseja pedalar tranquilo”, afirma Fernando Gonçalves, head Financial Lines, Surety e P&C da Argo Seguros.

Atualmente, a multinacional norte-americana conta com três produtos nesse segmento: Seguro Bike, Bike Mulher e Bike Basic. Todos possuem cobertura contra roubo e furto qualificado, enquanto dois deles protegem também contra acidentes e danos causados a terceiros (Responsabilidade Civil), além de oferecer diferentes serviços de assistência.

“Oferecermos um amplo leque de produtos para os nossos segurados, permitindo maior acesso e inclusão social. Temos desde seguros com cobertura completa, como opções mais simples, para quem está preocupado apenas com roubos e/ou furtos qualificados e que não tem interesse pelas assistências”, explica Fernando.

Vale lembrar ainda que todos os seguros oferecidos pela Argo têm cobertura em todo o território nacional e o pagamento pode ser feito em até 12 vezes, sem juros, no cartão de crédito. A companhia aceita bicicletas sem Nota Fiscal e com até dez anos de uso/fabricação (exceto no caso do Bike Basic), além do pagamento do sinistro sem depreciação. A cotação pode ser feita online, através do link, mas a contratação é sempre via corretor de seguros.

N.F.

Revista Apólice