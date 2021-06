A Alper Consultoria em Seguros acaba de lançar o SOL (Surety Online), plataforma que permite emissão automática de apólice de seguro de garantia recursal e judicial, com total controle e gestão pelos clientes. A ferramenta permite consolidar e controlar todas as apólices e minutas emitidas, vencimento, renovação, cancelamento e limites com cada seguradora de forma 100% automática. Desburocratizando toda a cadeia envolvida na emissão de apólice, dando mais visibilidade jurídica e financeira aos domadores e clientes da companhia.

“Essa ferramenta tem o objetivo de descomplicar definitivamente o seguro de garantia judicial, trazendo agilidade, segurança nas transações e maior transparência. Além disso, ela pode ser customizada para cada cliente e mostrar, de forma muito clara, o perfil de cada tomador sobre linhas de crédito, taxas e limite disponível por tipo de garantia, por exemplo”, explica o diretor de riscos corporativos da companhua, Ilan Kajan, acrescentando que a SOL inicia a operação com cinco seguradoras totalmente habilitadas para cotação e emissão de apólice. “Já estamos em conversas com outras seguradoras que em breve serão agregadas à plataforma”, revela.

Uma grande facilidade do processo, é que as apólices e os boletos estarão disponíveis poucos imediatamente após a emissão, dispensando as diversas trocas de emails e solicitação de aprovação, ou seja, facilitando a vida do usuário e possibilitando que o mesmo visualize os documentos quantas vezes forem necessárias.

“A nova contratação pode ser efetuada de forma muito simples e com poucos cliques, é tudo muito intuitivo. Todas as filiais ou controladas do tomador principal que podem tomar garantia, já estarão cadastradas no SOL”, explica o executivo, acrescentando que a Alper tem como propósito desenvolver serviços e soluções que atendam a necessidade e o perfil de cada cliente, com segurança e agilidade.

As garantias judiciais e suas modalidades já estão pré-definidas, inclusive por valores por tipo de recursos trabalhistas. Os prazos estão em linha com as normativas e as varas nas regiões onde o processo corre, já estão vinculadas, objetivando acelerar a velocidade no input de dados, para gerar a cotação de forma mais rápida possível.

Após o input dos dados, as cotações ou eventuais avisos relativos ao não envio de cotações pela seguradora aparecem para o usuário. Neste momento, já é possível escolher a melhor opção e fazer a contratação da apólice.

Além da plataforma SOL, a ferramenta possui o módulo manager, que pode ser plugado via API ao sistema de escritórios de advocacia, proporcionando uma gestão tão eficiente quanto na Alper.

“O SOL vai facilitar toda a operação de contratação, já que vai reduzir a quantidade de processos em toda a cadeia envolvida na emissão de apólice, trazendo maior agilidade e reduzindo custos operacionais”, afirma Kajan.

N.F.

Revista Apólice