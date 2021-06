A AllCare e o Instituto Serginho 10, voltado ao desenvolvimento de jovens através do esporte e da educação, firmaram parceria com o objetivo de ampliar as ações da instituição, que atende hoje mais de 260 crianças e adolescentes carentes na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O Instituto foi criado pelo ídolo do esporte brasileiro, reconhecido como o maior líbero da história do vôlei, Serginho, que desde o ano passado é embaixador da administradora.

Inaugurado em 2019, o Instituto é a concretização do sonho de Serginho de retribuir tudo o que o esporte lhe deu, criando oportunidades para que os jovens carentes da região onde atua tenham chances de crescer como atletas e seres humanos. Além dos projetos envolvendo aulas de reforço escolar gratuito em português e matemática e aulas de vôlei, também são desenvolvidas ações sociais para atender necessidades das famílias da região.

“Desde o início do ano passado, quando o Serginho se tornou nosso embaixador, tínhamos o desejo de participar dessa iniciativa brilhante, o que agora se tornou realidade” diz Farias Sousa, presidente da AllCare. Ele conta que ficou muito impressionado ao conhecer mais de perto o ídolo e tomar contato com a sua humildade e imensa vontade de transformar o mundo. “Serginho é a cara da empresa, porque, assim como ele, temos como missão fundamental cuidar das pessoas, promovendo o acesso à saúde para melhoria da qualidade de vida da população”, afirma Farias.

Para o Instituto Serginho 10, contar com a AllCare entre seus parceiros, é uma forma de ampliar a atuação, com recursos que irão favorecer ainda mais pessoas. “Tem sido uma experiência gratificante atuar como embaixador da administradora, uma parceria cada vez mais sólida, e que agora estará junto com o Instituto ajudando a transformar vidas”, completa Serginho.

