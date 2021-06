A sustentabilidade vem ganhando cada vez mais importância nas ações empresariais e, além de iniciativas práticas voltadas a este propósito, a adoção de projetos que estimulem a disseminação da cultura sustentável em toda a cadeia também tem sido cada vez mais difundida. É com este propósito que o Conglomerado Alfa, em linha com as diretrizes ESG (Governança Corporativa, Ambiental e Social), está lançando duas novas iniciativas, voltadas para os clientes da carteira de seguros da companhia, que visam mitigar os impactos que descartes incorretos podem causar ao meio ambiente.

A partir de agora, os clientes que contratarem um seguro residencial, empresarial ou condomínio e que tenham programas contínuos sustentáveis, receberão desconto na apólice. Neste caso, serão consideradas iniciativas como reúso da água, reaproveitamento ou uso eficiente; reciclagem ou descarte sustentável; ou utilização de placas solares.

“Atualmente, as diretrizes ESG permeiam todas as ações desenvolvidas e implementadas em nossa companhia, mas a nossa intenção é que isso também se estenda aos nossos parceiros e segurados. Por isso, com o novo benefício, além de reconhecer e premiar os clientes que já adotam práticas mais sustentáveis em suas residências, condomínios e empresas, a ideia é disseminar e fomentar a adoção de ações com estes objetivos em um número cada vez maior de locais”, explica Celso Paiva, diretor da Alfa Seguros.

Já a segunda novidade anunciada pela companhia consiste na parceria com uma empresa especializada em despojo de salvados, passando a disponibilizar aos segurados um serviço de descarte sustentável. Em caso de sinistro, os clientes conseguirão realizar a destinação correta do item sinistrado e, ainda, receberão um certificado atestado a destinação ecologicamente correta. Entre os itens que poderão ser destinados neste serviço estão móveis e equipamentos eletrônicos contidos em uma residência, empresa ou condomínio, tais como: sofá, colchão, geladeira, mesa, cadeira, armário, fogão, televisão, computador, máquina de lavar roupa ou louça.

“Através do serviço de descarte de salvados, buscamos oferecer consciência socioambiental nos nossos negócios aos clientes. Esta ação conjunta com o nosso parceiro é uma forma de expor às pessoas a maneira correta de despojo e evitar que, por desinformação ou falta de incentivo, acabe poluindo o meio ambiente. Assim, buscaremos cada vez mais uma gestão responsável, cujas metas e resultados contribuam para o desenvolvimento sustentável”, afirma Paula Moreno, diretora de Asset e responsável pela área de ESG da organização.

Ações alinhadas às diretrizes ESG

A companhia também recentemente o programa ‘Alfa Impacta Mais’, que visa a garantir que o Banco contribua para o desenvolvimento socialmente inclusivo, com respeito aos direitos humanos e proteção dos recursos naturais, aliados à filosofia corporativa da integridade e da adoção das melhores práticas de governança no ambiente de negócios.

A iniciativa integra as diversas ações que já são desenvolvidas pelo Conglomerado Financeiro Alfa em diversas frentes ESG, como a gestão de riscos socioambientais, o desenvolvimento de produtos “verdes”, a aceleração de ONG’s, a iniciativa de hub de inovação com startups com impacto no tema ESG e a participação no ‘Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura’.

