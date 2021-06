A AIG Seguros anunciou Elaine Matozinhos como a nova líder comercial da filial MCO (Minas Gerais e Centro-Oeste) da companhia, com sede em Belo Horizonte. Com mais de 20 anos de experiência no setor de seguros, ela está na companhia desde 2013, onde atuou nesses oito anos como executiva de contas.

Na nova função, Elaine ficará à frente do relacionamento da seguradora com corretores e parceiros de negócios em uma região estratégica para a AIG no Brasil, onde vem expandindo seus negócios principalmente nos segmentos de pequenas e médias empresas, agronegócio e indústrias, com produtos como seguro para riscos cibernéticos, transportes, produtos contaminados, acidentes pessoais, entre outros.

Além disso, a escolha de Elaine para esta nova função, somada à sua experiência e capacidade profissional, fortalece a presença feminina em cargos de liderança da seguradora no país, que tem a promoção da diversidade como um de seus princípios fundamentais para um crescimento sustentável da sociedade e da empresa.

N.F.

