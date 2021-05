A Zurich lançou uma nova ferramenta para os clientes do seguro residencial. Agora, após a contratação, os segurados podem realizar a declaração de seus bens por meio de registros fotográficos feitos pelo celular, em casa, dispensando a exigência de notas fiscais para comprovação de preexistência dos objetos.

Com essa ferramenta, os novos clientes do Zurich Residência poderão fazer um relatório fotográfico para a comprovação prévia da existência de bens com valor superior a R$ 2,5 mil no local segurado. Pode ser computadores e notebooks, mas também equipamentos periféricos, como aparelhos de som e imagem, televisores, home theater, soundbar, jogos eletrônicos, aparelhos de blu-ray, DVD, filmadoras, máquinas fotográficas, e até ar-condicionado e micro-ondas.

“Após a aplicação de pesquisas de satisfação com nossos clientes, percebemos o quanto a exigência de nota fiscal obrigatória para equipamentos eletrônicos, apesar de necessária, soava como algo frustrante e trabalhoso para o segurado”, conta o diretor executivo de Personal Lines da seguradora, Rafael Ramalho. “Não existia nada que facilitasse esse processo no mercado. Criamos a ferramenta para quebrar esse paradigma, dando ao cliente a opção de comprovar a preexistência dos bens por outros meios”, revela o executivo.

Para utilizar a ferramenta, o cliente deve aceitar a proposta de autoinspeção feita no portal da Zurich no momento da contratação. Em seguida, ele receberá um Token por SMS que permitirá o acesso à ferramenta, na qual cadastrará informações sobre sua identificação e geolocalização. Depois, basta assinalar os bens a serem segurados e realizar as fotos dos objetos e da fachada da residência. O sistema exibe eventuais erros e, após resolvê-los, a listagem dos bens segurados está concluída.

“Essa inovação faz parte de um movimento de digitalização de processos iniciado pela empresa há anos, mas que se acelerou com o contexto da pandemia. Além de trazer conforto e praticidade, essa ferramenta é muito importante nesse momento, pois proporciona segurança aos clientes, já que não demanda uma visita presencial. Buscamos sempre transparência, conforto e facilidade para os nossos segurados. A evolução do atendimento por meio da digitalização já era uma tendência e veio para ficar”, pontua Ramalho.

Para Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da companhia, a digitalização de processos que abrange a ferramenta de inspeção mobile não impacta somente os clientes, mas também os corretores. “Os novos processos tecnológicos e digitais estabelecidos pela empresa como um todo, que incluem também a plataforma de workflow para cotação, são um apoio à atuação dos corretores no mercado. Oferecer essa comodidade ao cliente em tempos de pandemia, como a inspeção mobile, facilitando e agilizando o processo de contratação dos seguros, é um grande diferencial para o corretor”, opina o executivo.

No seu catálogo de serviços residenciais, além da relação de bens mobile, a Zurich já havia disponibilizado uma ferramenta de vistoria mobile, que pode ser utilizada pelo próprio segurado em casos específicos que antes demandavam a visita de um prestador à sua residência.

Crescimento do mercado de seguros residenciais

A evolução do atendimento e o serviço digital vêm na esteira de outra tendência, que é a de aumento da contratação de seguros residenciais. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o crescimento desse tipo de seguro foi responsável, em 2020, por um montante de mais R$ 3 bilhões em prêmios para as seguradoras no Brasil. A seguradora registrou um crescimento de mais de 20% dos seguros residenciais em relação ao ano anterior.

Para Ramalho, o aumento da contratação desse tipo de seguro no país pode refletir alguns desafios trazidos pela pandemia. “No momento, há uma utilização maior das residências, seja para o home-office ou para empreendedores que tiveram que trazer seus negócios para casa. Muitas pessoas precisam dividir sua atenção entre o trabalho, as crianças e os afazeres do lar, o que aumenta os riscos, como por exemplo a quebra de estruturas ou equipamentos essenciais”, explica o executivo.

Segundo ele, muitas pessoas também optaram pelo isolamento em cidades menores ou no litoral, e suas casas vazias em grandes centros se tornaram uma preocupação a mais. Por tudo isso, as opções de seguros residenciais que atenderam a essas necessidades podem ter se evidenciado como uma boa alternativa de proteção para essa nova realidade.

“A preocupação com a segurança, que é essencial, é algo que está na pauta mundial do momento, inclusive dos brasileiros. Atentos a isso, os seguros da Zurich são adaptados às necessidades das pessoas, seja para famílias que estão isoladas em casa, para pequenos empreendedores que tiveram que concentrar os negócios em suas residências e, também, para aqueles que precisam manter suas atividades e desejam ter seus bens segurados fora do imóvel, como os profissionais de saúde”, conclui Ramalho.

