A posição no topo do Índice Dow Jones de Sustentabilidade do Grupo Zurich é um sinal da preocupação da companhia com o tema: há anos, a empresa vem investindo em ações de responsabilidade ambiental e social em nível global, engajada em causas que contribuem para um mundo melhor para todos. No Brasil, a seguradora vem adequando seus produtos a esse propósito e oferecendo a seus clientes uma série de serviços voltados à sustentabilidade.

O seguro residencial é um dos que vem contando com diferenciais sustentáveis em sua cartela de serviços. Desde 2017, a empresa aprimorou o serviço de retirada dos chamados salvados de danos elétricos, que são mercadorias e bens avariados, resgatados dos sinistros da seguradora. “Só em 2020 foram recolhidas mais de duas toneladas de equipamentos, como geladeiras, TVs, micro-ondas, impressoras, computadores, máquinas de lavar, entre outros”, afirma Fabio Santos Silva, superintendente de Sinistros Personal Lines da companhia.

A iniciativa visa a fomentar o descarte ecologicamente correto de materiais no país, que hoje apresenta números baixos nesse quesito, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), até 2017, apenas 3% do lixo eletrônico brasileiro tinha um descarte adequado, por exemplo.

“Antes de os bens serem descartados da forma mais adequada do ponto de vista ambiental, existe na empresa o procedimento de verificação da condição de uso dos itens para possível doação a entidades assistenciais previamente cadastradas”, diz o executivo. O processo está de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que considera rejeito apenas aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado.

Assistência para descarte ecológico e projetos sustentáveis

Na cobertura do seguro Zurich Família, os clientes podem ainda solicitar a retirada e o descarte ecológico de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos segurados, além de entulho e restos de obras em suas residências.

“Garantimos o direcionamento de maneira socialmente responsável por meio da parceria com uma empresa de logística reversa. Todo o descarte segue as mais rigorosas normas de sustentabilidade e é acompanhado de certificado emitido ao segurado, após a conclusão do serviço”, explica a gerente de Underwriting Personal Lines da seguradora, Christiane Moraes.

Para entulho e restos de obras, os resíduos são devidamente separados ou desmontados, seus componentes e materiais são descaracterizados por tipo e categoria e então retornam à cadeia produtiva como matéria-prima ou subprodutos para construção civil. Essa atuação é, aliás, importantíssima: segundo estimativas da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon), cada brasileiro gera meia tonelada de resíduos de construção e demolição (RCDs) por ano, dos quais apenas 21% são reciclados. Parte do problema são os chamados pequenos geradores de entulho (aquela pequena obra em casa), que em geral têm poucos recursos e conhecimento para fazer essa destinação.

Os diferenciais sustentáveis da Zurich não param por aí. A empresa disponibiliza aos seus clientes desse tipo de seguro uma consultoria ambiental especializada, com profissionais que os ajudam com ações de consumo consciente de água, energia elétrica, reciclagem de lixo, entre outras. Além disso, a seguradora também oferece consultores para auxiliar os segurados na realização de projetos sustentáveis e inteligentes para reaproveitamento de água da chuva e uso de energia solar, entre outros objetivos.

Segundo Christiane, a atuação da companhia tem um impacto geral sobre a sociedade, além de ser um grande diferencial para a empresa. “Poucas companhias contam com esses serviços. Entendemos que ele é um benefício aos clientes e a toda a sociedade, já que está relacionado ao uso responsável de recursos e ao descarte ecológico e sustentável de resíduos. Nosso objetivo é combinar a comodidade ao segurado com o cuidado com o meio ambiente, impactando positivamente a comunidade de uma maneira ampla”, avalia.

No campo dos produtos, além do apoio ao descarte ecologicamente correto de materiais, a Zurich lançou no Brasil dois seguros relacionados a iniciativas sustentáveis. “O primeiro, em 2020, é um seguro para carros elétricos e híbridos, com cobertura em todo território nacional; o outro é o recém-lançado Zurich4Power, destinado à instalação e manutenção de painéis fotovoltaicos, tanto para pessoas físicas como jurídicas. Para os celulares, dispomos de um serviço de logística reversa e, no seguro auto, o processo de pagamento às oficinas mecânicas é 100% digital, com zero emissão de carbono”, afirma o diretor executivo de Personal Lines da empresa, Rafael Ramalho.

N.F.

Revista Apólice