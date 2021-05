Dando sequência à estratégia de diversificação da atuação e parcerias, a Wiz Soluções anunciou compromisso com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) para a oferta de planos de saúde e seguros de responsabilidade civil, por meio de suas unidades de negócio Wiz Benefícios e Wiz Corporate. Com uma plataforma white label, modulada e parametrizável, na qual os mais de 300 mil profissionais registrados poderão contratar uma extensa gama de produtos em um ambiente 100% digital, o Grupo pretende proporcionar mais conforto, saúde e qualidade de vida aos profissionais vinculados à entidade.

“O conceito da solução é levar a melhor experiência na escolha de benefícios e seguros aos profissionais da área tecnológica. Nosso marketplace permite da contratação à gestão dos produtos, com o apoio de atendimento especializado e omnichannel. Temos tradição em ser uma companhia de vanguarda, é benchmarking em bancassurance e nós estamos caminhando para ser referência também no setor de conveniências de amparo, engajamento e no fortalecimento de culturas organizacionais, trazendo toda a expertise do grupo em seguros para o mercado de benefícios”, explica Francesca Bianco, diretora executiva da empresa.

Criada em 2012, a Wiz Benefícios passou por grande transformação que culminou com o reposicionamento de mercado, no ano passado. Com estrutura mais robusta, investimentos em modernas tecnologias e profissionais especializados, a unidade de negócio voltada à gestão de benefícios como planos de saúde, seguro de vida, dental e empréstimo consignado vem entregando soluções com as especificidades de diversos nichos, privilegiando sempre uma ampla gama de produtos e serviços qualificados, em ambientes únicos e completos, no conceito one stop shop, capazes de agregar valores como agilidade, inovação e confiança.

A plataforma desenvolvida para o Crea-SP deve ganhar constantemente novos produtos e soluções das maiores e melhores operadoras de seguros do País. A empresa trabalha também na expansão das regiões de atendimento para assegurar ainda mais opções aos profissionais registrados.

O Crea-SP celebra a parceria e destaca a importância, além do plano de saúde, do seguro de responsabilidade civil que protege a carreira, a imagem e o patrimônio do profissional. Segundo o engenheiro Vinicius Marchese, presidente da entidade e responsável pelo processo de transformação digital do Conselho, tecnologia, inovação e segurança são diretrizes que inspiram rumo a um futuro mais seguro e humano.

“Contar com parceiros que estão alinhados ao momento do Crea-SP é muito importante para conseguirmos entregar melhores benefícios aos nossos profissionais. A nova plataforma está em linha com o processo de transformação digital que estamos implantando na entidade, em que o profissional é o centro de todas as nossas iniciativas. Queremos que eles tenham acesso e gerenciem os melhores produtos e serviços com comodidade e segurança, tudo isso de um jeito simples, na palma da mão”, afirma Marchese.

O Conselho fará uma comunicação estruturada aos profissionais registrados para o acesso à plataforma. Haverá também um link no site da entidade para o portal de benefícios.

N.F.

Revista Apólice