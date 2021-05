A Tokio Marine comunicou ao mercado a mudança de sua Diretoria Executiva Comercial. Após 30 anos de serviços prestados à Companhia, Valmir Rodrigues vai dedicar-se a projetos pessoais e passa a gestão para quatro Diretores de Canais que já faziam parte do time: João Luiz de Lima, diretor comercial Nacional Varejo; Marcia Silva, diretora de Canais Especiais; José Luís Franco, diretor comercial Corporate; e Marcos Kobayashi, diretor comercial Nacional Vida. A partir do dia 30 de junho, os executivos responderão diretamente ao presidente José Adalberto Ferrara.

“Com muito orgulho, dedicação total e eterna gratidão, passei uma grande parte da minha vida dentro da empresa e tomei a decisão de seguir novos rumos pessoais com muita tranquilidade porque tenho absoluta confiança de que o caminho está pavimentado para que a área comercial continue prestando o melhor atendimento aos nossos corretores e assessorias. Esta não foi uma decisão abrupta, uma vez que desde 2018 venho trabalhando a minha saída com um forte trabalho de coaching, pelo qual comecei a delegar cada vez mais as atribuições para os diretores de Canais. Sob o comando destes quatro excelentes profissionais, a companhia está preparada para os grandes desafios e oportunidades que estão por vir”, pontua Rodrigues.

Em nome de todos os times da Tokio Marine, Ferrara destaca a importância do trabalho desenvolvido ao longo dos anos por Valmir e reforça que o novo corpo diretivo comercial dará continuidade às melhores práticas estabelecidas pelo Diretor Executivo Comercial ao longo de sua trajetória na seguradora, iniciada em 1991. “Agradeço muito ao Valmir por toda a sua dedicação à companhia ao longo de sua trajetória. Tenho a plena convicção de que a nossa área comercial está preparada e plenamente motivada para dar continuidade ao trabalho desempenhado por ele, que sempre foi um líder muito próximo das equipes. Seguiremos com o mesmo foco em manter o forte relacionamento junto aos corretores e assessorias, que são nossos principais canais de distribuição, e a quem devotamos o maior respeito e devemos os excelentes resultados que temos obtido nos últimos dez anos”, afirma o executivo.

Atualmente, a Tokio Marine conta com mais de 33 mil corretores e assessorias em sua base, cujo trabalho como consultores de proteção é fundamental para a expansão da cultura do seguro no País.

N.F.

Revista Apólice