A Swiss Re Corporate Solutions acabou de lançar uma melhoria em sua plataforma de cotação que facilitará a vida de corretores e trará mais agilidade e segurança para os clientes. É o Aviso de Sinistros Agro, funcionalidade na ferramenta que permite o acionamento de sinistros de seguros agrícolas de forma totalmente online onde o corretor poderá acompanhar o andamento do sinistro em tempo real, sem burocracia.

“Devido à sua natureza, o sinistro do seguro agrícola requer uma documentação relativamente grande. Antes desta melhoria, o processo de abertura e acompanhamento do sinistro era feito através de sistemas tradicionais e, com isso, o fluxo de informação entre cliente, corretor e seguradora era feito de maneira manual, através de ferramentas tradicionais, como o email, o que levava mais tempo para poder passar as informações ao cliente”, afirma Glaucio Toyama, head Agronegócios LATAM da companhia.

Com a nova plataforma da Swiss Re Corporate Solutions, além do acionamento do sinistro, o corretor ainda poderá acompanhar toda a documentação pela plataforma, o que inclui laudo preliminar, laudo final, laudo de revistoria e relatórios fotográficos, além de observações da área responsável, trazendo mais agilidade e transparência ao processo.

O lançamento da nova funcionalidade está em linha com uma série de iniciativas ligadas à transformação digital que a seguradora vem promovendo nos últimos anos. “Colocamos sempre o cliente e o corretor no centro das nossas decisões e pensamos em soluções que agreguem valor para eles”, destaca Guilherme Perondi, diretor executivo de Estratégia de Distribuição e Clientes e head Divisão Standard na empresa.

Entre essas iniciativas, destacam-se a Academia Digital, plataforma educacional voltada para corretores que já quase 10.000 treinamentos concluídos e certificados, com cursos sobre os produtos comercializados pela Swiss Re Corporate Solutions, e o uso de Inteligência Artificial para otimizar o atendimento aos corretores. “Quando a pandemia começou, tivemos que acelerar nosso processo de transformação digital. Um exemplo foi o uso de drones para mensurar áreas agrícolas a serem seguradas. Isso permitiu maior segurança ao cliente e nossa equipe com o distanciamento social. A transformação digital traz benefícios para todos os envolvidos, com ganhos de agilidade, segurança, precisão e produtividade”, conclui Perondi.

N.F.

Revista Apólice