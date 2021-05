A SulAmérica traz para os corretores parceiros da companhia uma campanha inédita com 300% de agenciamento e 2% de corretagem no momento da cotação do seguro de vida. As propostas são válidas para os produtos Capital Global, Vida Individual, Vida Mulher, Vida Simples, Acidentes Pessoais e Estagiários. A campanha estará disponível até o dia 30 de junho.

Para mais informações, basta acessar o simulador, disponível no Portal do Corretor, e conferir as normas da campanha.

N.F.

Revista Apólice