A SulAmérica segue expandindo seu portfólio de Previdência lançando dois novos fundos multimercado em parceria com duas gestoras. O SulAmérica Occam Prev FIC FIM, criado em parceria com a Occam Brasil Gestão de Recursos, é um fundo que pode investir até 70% em renda variável, com exposição de até 10% em ativos com variação cambial e investimentos no exterior de forma indireta.

Já o SulAmérica Panamby Inno Prev FIE I FIC FIM, que conta com a expertise da Panamby como gestora, é um produto de risco moderado, com o objetivo de entregar ao investidor uma rentabilidade de CDI+5% ao ano.

Ambos os lançamentos integram a estratégia da seguradora de oferecer a seus clientes uma grade completa de fundos de Previdência. “Ao disponibilizar uma grade diversa de produtos, ajudamos as pessoas a conquistarem estabilidade e saúde financeira, parte fundamental para se alcançar a Saúde Integral, que é nosso mote e principal compromisso com clientes e públicos com os quais nos relacionamos”, afirma Marcelo Mello, vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da empresa. “Previdência é estratégica neste momento, não só para a companhia, mas também para os clientes. Ter uma carteira diversificada de fundos é muito importante para o investidor poder navegar em momentos mais turbulentos, como os que vivemos com a pandemia”, reflete o executivo.

O SulAmérica Occam Prev FIC FIM e o SulAmérica Panamby Inno Prev FIE I FIC chegam ao mercado em condições especiais de lançamento, com investimento ou aporte mínimo de R$ 5.000,00 ou contribuição mensal mínima de R$ 100,00.

N.F.

Revista Apólice