O Sindseg SC (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização no Estado de Santa Catarina) realizou uma Assembleia Geral Extraordinária na última sexta-feira, 30 de abril. A reunião foi presidida por Rodrigo Chavantes vice-presidente da entidade, e contou com a presença dos representantes das seguradoras associadas.

A ordem do dia foi para alterações no quadro de diretoria da Gestão 2020/2022. Luciano Vicente da Silveira foi indicado pela associada Zurich Brasil Seguros, de acordo com o estatuto, para exercer o cargo de presidente do Sindicato. As associadas aprovaram, de forma unânime, para a Gestão 2020/2022 com mandato até 14.01.2022.

Veja o quadro diretivo da Gestão 2020/2022:

– Presidente: Luciano Vicente da Silveira (Zurich Brasil Seguros)

– Vice-presidente: Rodrigo Chavantes (SulAmérica Cia. Nac. de Seguros)

– Diretor Tesoureiro: Jean Carlos dos Santos (Liberty Seguros S.A)

– Diretora: Salete Monteiro (Allianz Seguros S.A)

– Diretor: João Levandowski (MetLife)

– Conselho Fiscal: Fabricio Cardozo (Sompo Seguros)

– Conselho Fiscal: Leonardo Egert (Tokio Marine Seguradora S.A)

– Conselho Fiscal: Jean Melo (Porto Seguro Cia. de Seg. Gerais)

– Suplente do Conselho Fiscal: Diego Gassenferth (Bradesco Seguros)

– Suplente do Conselho Fiscal: Richard J. Coelho (Sancor Seguros do Brasil S.A)

– Suplente do Conselho Fiscal: Silvio Cesar Krueger (HDI Seguros S.A)

Delegados Representantes junto à Fenaseg (Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta)

– Presidente: Luciano Vicente da Silveira (Zurich Brasil Seguros)

– Vice-presidente: Rodrigo Chavantes (SulAmérica Cia. Nac. de Seguros)

Equipe Executiva

– Gerente Executiva: Siméia Tamara Coelho Heleodoro (Sindseg SC)

– Assessor Jurídico: Lodi Maurino Sodré (Sindseg SC)

Waldecyr Schilling que exerceu o cargo de presidente da entidade até 30 de abril de 2021, registra o agradecimento às seguradoras associadas, aos diretores, a equipe e todos os corretores de seguros do estado de Santa Catarina, que de alguma forma estão envolvidos com a entidade.

De acordo com Schilling, ter estado à frente do Sindicato foi uma missão importantíssima. O Sindseg SC é uma entidade que tem seus objetivos alinhados, e as pessoas que o integram trabalham com foco na proteção da vida e nas conquistas de cada catarinense, seja através das ações realizadas que multiplicadas atingem o objetivo da cultura do seguro. “O Sindseg SC é uma entidade resiliente, de pessoas guerreiras e comprometidas”, complementa.

“Sou grato por todo o aprendizado, aos amigos que conquistei e à diretoria, que juntos conseguimos realizar e construir em prol do mercado de seguros. Desejo ao Luciano uma gestão de excelência e que estarei sempre à disposição para somar com as seguradoras e corretores do estado catarinense”, finalizou Schilling.

N.F.

Revista Apólice