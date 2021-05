A Seguros Sura desenvolveu uma solução que protege a vida do motorista e de seu ajudante, garantindo uma jornada tranquila e segura durante todo o trajeto de transporte da carga até a entrega.

“Estamos trazendo para o mercado uma solução totalmente customizada com benefícios únicos e exclusivos, tanto para as transportadoras quanto para as pessoas que prestam serviço a elas, garantindo dessa forma mais segurança e bons negócios”, diz Aline Benzecry, gerente de Vida da seguradora.

O novo Seguro de Acidentes Pessoais para Motoristas protege também a vida de seu ajudante seja ele registrado ou autônomo e sem limite de idade para ambos, que estejam em trânsito terrestre no Brasil e em países do Mercosul. As coberturas são válidas em caso de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e auxílio funeral por morte acidental.

Além de garantir o bem-estar das pessoas, a Sura oferece ainda mais autonomia e praticidade ao corretor durante a venda com cotação na ponta. Para Aline, “estamos em um período em que todos os setores buscam cada vez mais por soluções que facilitem os processos do dia a dia e é isso que nós na companhia oferecemos para as transportadoras, uma operação exclusiva, simples e rápida, e garante ainda um motorista mais seguro na estrada”.

N.F.

Revista Apólice