Engajada com o universo de mobilidade, a Seguros Sura vem desenvolvendo diversas iniciativas em apoio ao número crescente de pessoas que adotam a bicicleta em seu estilo de vida e agora fecha parceria, intermediada pela Corretora Better, com o BikeHub, o primeiro hub online para conectar os ciclistas do Brasil em um ambiente dedicado para quem gosta de andar de bicicleta, um dos modais preferidos para a locomoção dos brasileiros.

Com a nova parceria, a companhia cria mais uma oportunidade de estar próxima das pessoas para incentivar a mobilidade segura e consciente ao lado do BikeHub, que tem o propósito de contribuir com o desenvolvimento do ciclismo no Brasil através de um ambiente com informações, produtos, serviços e entretenimento. Juntas, as empresas somam a expertise no mercado e o conhecimento dos desafios e necessidades de quem anda de bicicleta, com o propósito de apoiar todas as pessoas que se conectam com o mundo da bike.

“Somos uma empresa que incentiva a prática do esporte e apoia os hábitos de vida saudáveis como meio de manter a saúde física e mental. É por isso que constantemente criamos iniciativas em prol da mobilidade segura e consciente, como essa parceria com o BikeHub, para apoiar o estilo de vida dos amantes do pedal e também estimular outras pessoas a entrar neste universo já sabendo que podem contar com todo o nosso apoio durante a jornada”, afirma Rodrigo Fujita, gerente de mobilidade da seguradora.

De acordo com o executivo, a parceria foi desenhada para que qualquer ciclista e demais interessados no mundo do pedal tenham acesso aos serviços e coberturas dedicados exclusivamente para quem anda de bicicleta com o Bici Sura, um dos primeiros seguros do mercado nacional agora também disponível no marketplace do BikeHub, que conta com diversas categorias e modelos de bikes para ciclistas.

Com a iniciativa, as bicicletas disponíveis no marketplace já podem chegar nas mãos do consumidor asseguradas pelo Bici Sura, “contando com a ajuda e suporte de especialistas para desenhar as coberturas que vão apoiá-lo em qualquer desafio antes mesmo de iniciar suas primeiras pedaladas com a bike nova”, finaliza Fujita.

N.F.

Revista Apólice