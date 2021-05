O seguro de vida, ramo que ganhou evidência durante a pandemia e se encontra em momento de grandes oportunidades junto ao consumidor, terá destaque na edição 2021 da Fetransporte Brasil Conference. O acontecerá de 7 a 10 de junho, com a expectativa de reunir 5 mil profissionais interessados no setor.

Apesar de o evento ter como foco o seguro de transportes, é objetivo da Fetransporte Brasil e da Educa Seguros, realizadoras do evento, apontar as múltiplas chances de negócios com os transportadores e clientes em geral. “O mercado brasileiro promete ter em 2021 uma de suas melhores fases, e este crescimento impacta diretamente na competitividade das empresas. Por isso estamos trazendo novidades no evento deste ano”, afirma o diretor comercial da Fetransporte Brasil, Rogério Bruch.

No segundo dia do evento, a gerente de Mercado Corporate da MAG Seguros, Gabriela Ranzoni, realizará um treinamento completo ensinando como trabalhar e se destacar com o seguro de vida em grupo. “O seguro de vida apresenta muitas oportunidades, que devem ser abraçadas por corretores de todos os ramos, para atender seus clientes em plenitude”, diz Gabriela. “Este evento será de extrema relevância para o mercado e espero que os corretores aproveitem ao máximo esta oportunidade de se atualizar, pois os painéis e entrevistas estão sendo preparados com muito empenho por todos os envolvidos. Espero compartilhar meu conhecimento neste momento de imersão no seguro de vida e, com isso, alavancar as vendas dos corretores e parceiros”, afirma.

O head Life Insurance da Fetransporte Brasil, Felipe Carvalho, comandará duas entrevistas sobre seguro de vida, no terceiro dia do evento. Com a gerente de Soluções para Pessoas e Bens Pessoais da Seguros Sura, Aline Benzecry, o tema será Seguro de Vida PME, abordando as vantagens de prospectar pequenas e médias empresas. Já no bate-papo com Marco Antônio Gonçalves, vice-presidente do Conselho Consultivo da MAG Seguros, será discutido o seguro de vida em grupo no cenário atual.

“Na diversificação de produtos para os parceiros da Fetransporte Brasil, a principal aposta em 2021 é o segmento de Vida, que teve sua relevância evidenciada neste momento de pandemia, em que as atenções se voltaram ao cuidado com a saúde e as pessoas”, diz Carvalho. “A Fetransporte Brasil será um agente de soluções para que o corretor de seguros consiga gerar, ampliar e melhorar seus negócios neste importante segmento, e a participação neste grande evento é um passo importante que inicie com pé direito nesta empreitada”.

O evento tem o patrocínio das empresas Ambipar, Argo Seguros, Buonny, Grupo Delta, OpenTech, AXA Seguros, MAG Seguros, Seguros SURA, 3S Tecnologia, AT&M, GUEP Tecnologia, HDI Seguros, LPerna Comissária de Avarias, MBM Seguro de Pessoas, além do apoio das instituições Abralog, Clube dos Seguradores da Bahia, CIST e Impact Hub Floripa.

Para participar do evento, basta se inscrever no link.

N.F.

Revista Apólice