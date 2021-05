Para muitas pessoas os animais de estimação, como gatos e cachorros, são considerados parte da família. E assim como protegemos nossos familiares, devemos pensar na proteção dos nossos filhos de quatro patas. Da mesma forma que pessoas estão sujeitas a acidentes e doenças e podem precisar de um atendimento médico, os pets também precisam de cuidados com a saúde e estar protegido no caso de imprevistos ou problemas repentinos.

Porém, a ida ao veterinário para consultas, tratamentos e remédios, principalmente em casos emergenciais, pode custar caro. O que fazer para não ser pego de surpresa nessa situação e tomar um grande prejuízo financeiro?

Uma opção recomendada é utilizar uma rede credenciada de saúde pet, com apenas a carteirinha do plano do pet. Dessa forma, qualquer pessoa que esteja com o seu bicho de estimação naquele momento pode levá-lo ao veterinário sem precisar ter uma despesa não planejada.

Essa rede credenciada funciona como planos de saúde para humanos. Além do pagamento dos custos, ela também garante atendimento telefônico com veterinários que podem tranquilizá-lo e orientá-lo. Isso é um diferencial muito grande no caso de emergência em que não sabemos como proceder. Também é possível a consulta domiciliar para gatos e cachorros que não podem ser transportados. Cobertura de vacinas e castração também fazem parte dos serviços que um plano pet pode oferecer.

É muito importante que nós que amamos nossos pets avaliemos o custo benefício das coberturas, e não apenas o custo final. Pode ser que algum plano te ofereça algo que realmente faça diferença para você e para a saúde de seu gato ou cachorro.

Outra importante dica neste processo, é checar se o Seguro Saúde Pet é atrelado a uma seguradora regulamentada pela Susep, órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros, e se segue uma série de normas e critérios. Quando for escolher seu seguro, procure saber quem é a seguradora responsável e a solidez da empresa.

Também existem os Planos de Saúde Pet que não são comercializados por seguradoras e por isso não têm regulamentação da Susep. Estes produtos merecem mais cuidado na hora de pesquisar sobre a empresa responsável.

Avalie se a rede credenciada atende às suas expectativas e se o produto tem opção de reembolso. Mesmo quando você está acostumado a utilizar a rede, a opção de reembolso é importante para quando você viaja. Se você tem o hábito de levar seu pet sempre com você, é importante que ele tenha cobertura em qualquer lugar que vocês estejam.

Tudo isso serve para que a saúde do seu pet seja protegida da melhor forma. Afinal, sabemos que sua vida e sua saúde valem muito.

* Por Ale Boiani, CEO e fundadora do 360iGroup