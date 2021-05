Com o objetivo de valorizar ainda mais o profissional corretor de seguros e as empresas de corretagem, a Qualicorp firmou duas parcerias estratégicas com o Sincor-SP para promover acesso à saúde suplementar.

A iniciativa consiste em viabilizar acesso aos corretores associados para comercializar todo o portfólio da administradora, que conta atualmente com produtos de mais de 100 operadoras parceiras. Além disso, a companhia está disponibilizando a todos os associados do Sindicato no Estado de São Paulo acesso aos planos de saúde da SulAmérica, uma de suas principais parceiras.

“Valorizamos e lutamos pelos corretores. Estamos sempre ouvindo a categoria, na busca por soluções inovadoras e para construir juntos pontes para o futuro. A parceria visa reforçar nosso contato direto com esses profissionais e nos permite dar mais um passo na direção de apoio ao corretor”, disse Bruno Blatt, CEO da Qualicorp, durante uma live do programa Direto & Reto com Camillo, realizada nesta quarta-feira, dia 26, com o presidente da entidade, Alexandre Camillo.

Eles reúnem produtos que combinam assistência de saúde e odontológica, seguro para perda de renda sem custo adicional, auxílio anual de até R$ 1.800,00 para compra de medicamentos, entre outros benefícios.

“São produtos modernos e bem abrangentes, além de diversificados para atender às diferentes necessidades dos corretores interessados”, apontou Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da administradora. Para a compra do plano por parte do corretor, a empresa disponibiliza os números (11) 3178-4000 para a capital de São Paulo e (0800) 777-4004 (fora da capital).

“Estamos realizando mais uma entrega aos nossos associados. Lutamos muito para oferecer um plano de saúde adequado aos corretores de seguros e ainda ganhamos mais uma oportunidade de negócios”, declarou Camillo.

Para vender

Além disso, o corretor associado ao Sincor-SP poderá comercializar todo o portfólio Qualicorp, que conta atualmente com mais de 100 operadoras parceiras. “São centenas de produtos com cobertura nacional ou regional, para que corretores e clientes possam encontrar a solução mais customizada às suas necessidades, garantindo acesso a planos de saúde de qualidade e com preços acessíveis”, disse Carluci.

Blatt reforçou que neste momento econômico e sanitário delicado, a importância dos planos de saúde se tornou ainda maior. “Ter um plano de saúde sempre esteve entre as prioridades das pessoas, mas agora está ainda mais evidente a sua importância neste momento. Com essa iniciativa, fortalecemos ainda mais a parceria com esse profissional qualificado que é o corretor ligado ao Sindicato. Esse é mais um passo no sentido de fortalecer ainda mais essa relação duradoura”.

Com a Qualicorp, os corretores parceiros podem realizar suas vendas de maneira 100% digital. Além disso, a empresa liberou, também, a venda nacional, que permite que o corretor comercialize os planos para clientes de todo o Brasil, independentemente da região em que resida sem sair de casa. Em caso de dúvidas, o corretor pode entrar em contato com a empresa por meio de um canal exclusivo de Whatsapp, pelo número (11) 97131-2062.

