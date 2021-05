Comprometida em facilitar o acesso aos brasileiros à saúde suplementar de alta qualidade e conectada com o cenário de agravamento da pandemia no Brasil, a operadora de planos de saúde Qsaúde anunciou que não aplicará o reajuste anual autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) em 2021. A tabela de preços também não será alterada, ou seja, serão mantidos os valores do lançamento, em outubro de 2020.

No início deste ano, um dos temas mais críticos relacionados aos planos de saúde foi o reajuste anual nas mensalidades e o grande impacto causado ao orçamento familiar dos beneficiários. Em muitos casos, o índice pesou muito no bolso dos consumidores, principalmente, por causa da cobrança retroativa de 2020.

Ainda assim, devido ao atual cenário da crise sanitária, a procura por alternativas de acesso à medicina privada por brasileiros que não tinham ou ficaram sem plano de saúde segue em alta. No último ano, houve um aumento de 555 mil novas contratações de planos de saúde no país. Hoje, são 47,5 milhões que utilizam o sistema de saúde suplementar, de acordo com dados recentes do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar).

Como uma forma de reafirmar este objetivo, a Qsaúde também lançou uma campanha de 30% de desconto nas três primeiras mensalidades para quem contratar o plano até o dia 5 de julho de 2021. A operadora oferece programas de prevenção e o uso da tecnologia para que seu cliente se mantenha saudável.

Ainda na linha da inovação, a nova campanha publicitária traz depoimentos espontâneos de clientes da empresa, que já utilizaram e aprovam o novo modelo de saúde suplementar liderado pela operadora. Na série de filmes “Qevolução”, produzida pela agência Africa, consumidores de categoria distintas de planos compartilharam os motivos que os fizeram escolher o plano. Entre eles estão a possibilidade de ter um médico de família das clínicas Einstein, agilidade e facilidade no agendamento de consultas, telemedicina 24 horas, além do acompanhamento contínuo de uma equipe de saúde multidisciplinar.

Gestão da saúde e cuidado personalizado

Em operação há pouco mais de seis meses na capital paulista, a operadora foi lançada com a missão de revolucionar o mercado de saúde suplementar no país. Com o compromisso de oferecer cuidado integral e melhor gestão da saúde, a Qsaúde resgata o conceito do médico de família em parceria com a Clínica Einstein.

Neste modelo de assistência, o médico de família é o responsável por manter um prontuário único de cada cliente e acompanhá-lo de perto em toda sua jornada, da primeira infância à maturidade, com foco na prevenção de doenças e na atenção centralizada e personalizada.

Na operadora, clientes de todas as categorias de planos também têm à disposição os GuiasQ, grupos de enfermeiros e técnicos de enfermagem que realizam o monitoramento próximo e orientam sobre hábitos de vida saudáveis, uso de medicações, dúvidas de saúde e também facilitam no agendamento de consultas e procedimentos em contatos semanais com cada beneficiário.

Além disso, o Qsaúde buscou para sua rede credenciada os melhores hospitais do Brasil em São Paulo. Estão entre seus parceiros, por exemplo, três dos cinco melhores hospitais do país, segundo o ranking ‘World’s Best Hospitals’, da revista americana Newsweek. Nele, o Hospital Israelita Albert Einstein aparece em primeiro lugar, na categoria nacional. Na quarta e quinta posição, respectivamente, estão o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Hospital Santa Catarina. Os dois últimos são oferecidos pela operadora para toda sua carteira de clientes, desde o plano de entrada. Recentemente, a empresa ampliou a rede para regiões importantes de São Paulo, como Zona Leste e ABC, com Santa Marcelina e Neomater, respectivamente.

N.F.

Revista Apólice