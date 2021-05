Empresas que possuem frotas precisam ficar atentas em relação à segurança e proteção dos veículos. Imprevistos como colisões, acidentes, roubos e furtos podem afetar o funcionamento da companhia, expor colaboradores a riscos e impactar na entrega de produtos ou serviços, causando diversos prejuízos.

A HDI Seguros explica como o seguro Frota assegura aos empresários o bom funcionamento de suas operações e a qualidade dos serviços. “Gerir frotas não é uma tarefa fácil, é preciso estar atento a todos os detalhes que possam prejudicar a rotina de trabalho. Com um seguro contratado para essa finalidade, a empresa protege não só o patrimônio, mas também a sua produtividade ao mesmo tempo em que atua de maneira preventiva”, destaca Mauricio Galian, vice-presidente técnico da seguradora.

O seguro Frota oferecido pela companhia permite incluir veículos de passeio, picapes, utilitários, vans, kombis, ônibus, micro-ônibus e veículos de carga de pessoas jurídicas com coberturas básicas para o casco, contra terceiros, que garante o reembolso de indenizações pagas a terceiros pelos danos materiais ou corporais causados pelo segurado, e de acidentes pessoais de passageiros, que cobre morte/invalidez permanente de qualquer pessoa transportada, em decorrência de acidente de trânsito. O produto também possui coberturas adicionais para acessórios, carroceria, equipamentos, extensão do perímetro aos países das três Américas, reposição de veículo 0 km, entre outras. Além disso, o segurado também pode contar com serviços de Assistência 24 Horas como por exemplo guincho, táxi, troca de pneus e pane seca.

“Esse é um produto que pode ser contratado por empresas de diversos portes. O corretor pode fazer a cotação de frotas a partir de um item. Também é possível negociar com a mesa de operações diretamente no nosso sistema com um retorno em, no máximo, 12 horas. Isso significa agilidade, comodidade e flexibilidade na contratação do seguro”, finaliza Galian.

N.F.

Revista Apólice