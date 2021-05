Dando sustentação ao seu plano de crescimento, a Pottencial Seguradora anunciou a chegada de mais um importante e estratégico reforço para o time. Com 21 anos de experiência no mercado de Seguros e Resseguros e passagens por grandes empresas do setor, como Allianz, Zurich, Liberty e IRB, o engenheiro civil André Guidetti assume a área de Riscos de Engenharia e Riscos Diversos.

Para o novo head, que também apoiará a companhia na abertura de novos produtos, chegar à seguradora em um momento de expansão torna o desafio ainda mais motivante. “Com visão inovadora e investimentos constantes em tecnologia, a seguradora conseguiu se destacar em um cenário competitivo e dominado por grandes players. É um orgulho poder contribuir para o desenvolvimento desta empresa, que tem à sua frente um caminho próspero e bastante promissor”, celebra Guidetti.

Para o vice-presidente da Pottencial, Carlos Ferreira Quick, a contratação do executivo está alinhada a um dos principais propósitos da companhia, de ampliar a presença no mercado por meio de um portfólio de produtos cada vez mais diversificado, aproximação com os stakeholders e atendimento de excelência. “Contar com a expertise do Guidetti em uma área estratégica, que tem apresentado crescimento exponencial e sustentável, é motivo de satisfação para toda a equipe. Nossos objetivos são ambiciosos e sabemos da importância de ter ao nosso lado profissionais experientes, competentes e de alta capacidade técnica para atingi-los”, afirma o executivo.

Com escritórios em sete cidades brasileiras e sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, a seguradora reafirma a solidez do modelo flex-híbrido, implementado no início da pandemia para possibilitar aos potters, como são chamados os colaboradores internamente, a opção de trabalharem à distância ou presencialmente. Da capital paulista, Guidetti pretende ampliar e diversificar ainda mais a sua equipe, que já conta com profissionais dos quatro cantos do país. “A Pottencial entende que para crescer é preciso se diferenciar e criar um ambiente diverso, inclusivo e múltiplo. De forma disruptiva, a empresa nos permite ousar, criar e implementar novas soluções. Os desafios do mercado são muitos, mas, sem dúvida, com este time diferenciado e engajado estamos preparados para enfrentá-los”, finaliza Guidetti.

N.F.

