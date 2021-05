Com uma gestão cada vez mais inovadora e tecnológica, a insurtech Pottencial celebra os 11 anos de história e o bom momento vivido pela companhia, que sustenta há quatro anos a liderança do Seguro Garantia, com aproximadamente 20% de market share, e, desde 2019, se mantém como vice-líder no Fiança Locatícia.

De acordo com o CEO da empresa, João Géo Neto, o crescimento da seguradora se deve, entre outros fatores, ao reposicionamento da companhia. “Por meio de um modelo disruptivo de negócio, uma equipe comprometida e altamente qualificada e um jeito humano e acolhedor de lidar com as pessoas temos observado resultados melhores a cada ano”, disse o executivo, que relevou o crescimento de 25% no volume de prêmios registrado no primeiro quadrimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com Géo Neto, para se diferenciar em um mercado dominado por grandes players, a Pottencial se concentrou em um atendimento de excelência, pautado na agilidade, simplificação dos processos e proximidade com os públicos estratégicos. “Os investimentos constantes em tecnologia nos permitiram oferecer um atendimento simples e de qualidade aos nossos clientes, que em tempo recorde conseguem contratar e emitir uma apólice”. Outra estratégia da companhia prevê a diversificação do portfólio de produtos, de modo a atender um público cada vez mais amplo e heterogêneo.

Sobre os próximos anos, o executivo se diz otimista. Para ele, o novo marco do saneamento e a nova Lei de Licitações, já sancionados, tendem a manter o mercado securitário aquecido, impulsionando a demanda por alguns produtos, especialmente o Garantia. “Estamos preparados para atender às exigências da nova Lei de Licitações, cumprindo um papel que vai muito além de fornecer um seguro e nos coloca como parceiros do negócio”.

A expectativa de Neto é de que três novos escritórios sejam inaugurados até o final deste ano e o quadro de colaboradores, que já conta com mais de 300 pessoas, seja ampliado em, pelo menos, 30%. Além disso, três novos produtos serão lançados nos próximos meses: o Pottencial Residencial, Pottencial Empresarial e o Pottencial Condomínio. “Registramos crescimento em um ano desafiador porque a nossa cultura de agilidade e flexibilidade permitiu que nos adaptássemos ao novo cenário rapidamente. O caminho à nossa frente é promissor e os resultados registrados ano a ano nos mostram que, de fato, estamos no rumo certo”, finalizou.

N.F.

Revista Apólice