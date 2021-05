Sabendo da importância do cuidado com a saúde das gestantes, o Porto Seguro Saúde promove há três anos com o Programa Gestante Mais Saudável, que atua com o objetivo de apoiar constantemente as grávidas nas dúvidas e aflições do antes, durante e até depois do parto, oferecendo atendimento personalizado e humanizado. Neste período, a iniciativa já acompanhou mais de 3 mil grávidas, promovendo a saúde gestacional, reforçando a adesão ao pré-natal, identificando os riscos durante a gravidez, acolhendo e apoiando mamãe e recém-nascido.

Mônica Bortolossi, superintendente de Negócios da companhia, destaca que a inovação no programa é fruto do olhar digital e focado na experiência da cliente que a empresa está acelerando em suas áreas de promoção à saúde e produtos. “Estamos a cada dia mais conectados com as necessidades das nossas futuras mamães, que hoje são completamente digitais. Pensando nisso, nos unimos ao Grupo Santa Joana, reconhecido por sua atuação como hospital maternidade, e tornamos nosso curso para gestantes totalmente digital, para que as gestantes recebam dicas e orientações na segurança de sua casa”, afirma.

A ideia do curso do Porto Seguro Saúde é abordar temas, como: cuidados com o bebê, contrações de treinamento, saúde mental, exames iniciais, cuidados no aleitamento materno, além de curiosidades sobre o parto.

Uma novidade no programa é o Projeto Madrinha, whatsapp exclusivo para que as gestantes que participam da iniciativa possam tirar dúvidas com enfermeiras obstetras. De acordo com Mônica, “o objetivo é proporcionar um canal direto de comunicação com o Grupo Santa Joana, para que a gestante tenha acesso a informações confiáveis e com qualidade reconhecida. Acolher as grávidas em um momento como esse, favorece o desenvolvimento de sentimentos de tranquilidade e segurança, além de propor um ambiente em que elas possam trocar experiências por meios de grupos de conversa”.

Como participar do Programa e acessar estes canais digitais?

A iniciativa disponibiliza cursos on-line na plataforma do Grupo Santa Joana, além da assistência das ‘madrinhas’ enfermeiras obstetras dos hospitais Pro Matre, Santa Joana e Santa Maria por meio do whatsapp. Para acessar o Gestante Mais Saudável e todas essas novidades, a futura mamãe precisa ser segurada Porto Seguro Saúde e acionar a plataforma “Alô Saúde”, pelo 0800 940 1892.

N.F.

Revista Apólice