Quem não tem um seguro auto já pode contar com uma nova opção no segmento. O Bllu, nova aposta do Grupo Porto Seguro, chega ao mercado mineiro neste mês de maio, como uma solução em seguro para os veículos. A produto está disponível para todo o estado.

Com um modelo inovador e pioneiro de assinatura mensal, o novo seguro auto permite ser contratado de uma forma 100% digital pelo cliente, mas ainda assim a assinatura estará atrelada ao corretor de seguros, que também comercializará o produto . O produto também conta com um pagamento mês a mês em valor acessível e pode ser pago por meio de cartão de crédito recorrente, sem o comprometimento do limite.

Inclusão e facilidade

Gilmar Pires, diretor executivo da Azul Seguros, empresa que opera a novidade e que também integra o Grupo Porto Seguro, explica que o produto tem como principal objetivo o incentivo à inclusão securitária. “Essa aposta chega em um momento em que cerca de 70% dos veículos no Brasil não possuem qualquer tipo de seguro ou cobertura para proteção do bem e terceiros, de acordo com o relatório da CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização). Nossa intenção é oferecer uma solução acessível a esses milhares de brasileiros que ainda não contam com um seguro reconhecido e que atenda às necessidades de seus veículos”.

Além de Minas Gerais, o Bllu também já está disponível em todo o estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o executivo, “o produto atende veículos de passeios nacionais e de utilização particular, com até 25 anos de uso e de até R$ 50 mil”.

Com uma linguagem simples, fugindo do “segurês”, o produto conta com coberturas contra colisão, roubo e furto, incêndio e alagamento (com valor pré-determinado no bilhete de seguro, em que o cliente sabe o quanto receberá em caso de sinistro), danos corporais e materiais a terceiros de R$ 20 mil e a cobertura para vidros, que é opcional. Além disso, tem assistência 24hrs para o carro, com serviço de guincho para até 400 quilômetros, chaveiro e troca de pneu.

Se o cliente precisa fazer um conserto no carro, com o Bllu ele tem à disposição oficinas credenciadas específicas do novo seguro e uso de peças novas compatíveis, com certificações e comprovações de qualidade, podendo parcelar a franquia em até 10x e ainda tendo a disponibilidade de um voucher para usar em transporte por aplicativo no valor de R$ 300, durante o período em que o carro está no conserto.

“O produto é direcionado às novas exigências de demanda dos consumidores. Para atender este cenário, apostamos em conveniência, oferecendo facilidade, segurança, padrão de atendimento de excelência, comodidade, valor acessível e sem necessidade de fidelidade, pois o Bllu tem um formato de assinatura que dá flexibilidade ao cliente em contratar o seguro pelo tempo que necessitar”, detalha Pires.

Para assinar o Bllu basta acessar o link. Para conferir todo o diferencial de um atendimento 100% digital, seja para sanar dúvidas ou solicitar algum serviço, basta entrar em contato pelo WhatsApp (11 96425-5000). Todos os clientes podem contar com assistência a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana, com agilidade em reparos e indenizações e qualidade de prestação de serviço.

