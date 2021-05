A data de 28 de maio coloca em destaque dois importantes assuntos voltados ao público feminino: o Dia Internacional de Luta pela Saúde Feminina e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, que visam conscientizar a sociedade sobre os problemas de saúde e distúrbios comuns na vida das mulheres. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres representam 51% da população brasileira, são a maioria em todas as faixas-etárias a partir dos 25 anos e também são as principais provedoras de renda em 46% das residências do país.

Mesmo com uma rotina cheia de compromissos e jornadas duplas, é mais do que necessário que as mulheres não deixem de olhar atentamente para a sua saúde e bem estar. Uma das maneiras de garantir o cuidado próprio enquanto continua protegendo a família é por meio de um seguro de vida. A Porto Seguro, que oferece um seguro de vida exclusivo para o público feminino, observa que nos últimos anos as mulheres mais jovens têm recorrido a essa solução como apoio à rotina intensa que levam. De 2019 a 2021, 35% do seguro de vida voltado às mulheres foi contratado por clientes entre 20 e 29 anos. As mulheres entre 30 e 39 anos de idade aparecem na sequência e correspondem a 23% das adesões.

Na análise de Lucimara Santos, gerente comercial de Vida e Previdência da companhia, essa preocupação acontece não só pela necessidade de amparo financeiro aos familiares em caso de falecimento, mas principalmente porque as mulheres começaram a entender que o seguro de vida é, sobretudo, uma ferramenta essencial também para imprevistos que possam impactar suas atividades no dia a dia. “No país em que quase metade dos lares são chefiados por mulheres, é grande o risco de uma família, e a própria mulher, ficarem desamparadas em momentos delicados como, por exemplo, após o diagnóstico de uma doença. Ter um seguro de vida nessas situações faz toda a diferença”, alega a executiva, lembrando que o apoio financeiro é tão importante quanto o apoio físico e emocional. “Muitas vezes, as mulheres que são surpreendidas por um evento inesperado não contam com uma reserva financeira para ajudá-las e o seguro de vida cumpre esse papel, especialmente nos momentos de transição da vida, como no início da maternidade, por exemplo”, completa.

Para todas as fases da vida

O seguro de vida exclusivo para a mulher fornece segunda opinião médica para câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer (no caso do câncer de pele, a cobertura é somente para o melanoma maligno). No caso de diagnóstico da doença, a segurada recebe 50% do valor contratado para a cobertura de morte. Com esse dinheiro, ela pode focar em cuidados pessoais, comprar alimentação diferenciada, remédios ou fazer o que preferir.

A cobertura de câncer também é fornecida no seguro de vida individual, assim como a cobertura de transplantes e de doenças graves (AVC, insuficiência renal, infarto, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson, queimaduras graves, paralisias, entre outras), que garante indenização em vida para que a segurada realize o tratamento ou utilize o dinheiro como quiser. Além disso, tem como diferencial um serviço de telemedicina disponível 24h por dia, um serviço que se tornou essencial em tempos de isolamento social.

N.F.

Revista Apólice