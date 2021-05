A partir de maio é possível contratar o seguro residencial da Porto Seguro por dois ou três anos, além da opção tradicional de um ano. No modelo, clientes que optarem pela contratação por dois anos contarão com 10% de desconto e, para contratação de três anos, terão 15% de desconto. A condição é válida tanto para novos negócios como para renovações. Além disso, é possível parcelar em até 24 vezes nas contratações por dois anos e em 36 vezes na opção por três anos. No Cartão Porto o parcelamento é sem juros e o cliente garante mais 5% de desconto.

Segundo Marcel Tornero, gerente de Ramos Elementares da seguradora, a maioria dos clientes do seguro residencial renova a apólice anualmente e está na companhia há mais de dois anos. “Hoje, é raro o cliente do seguro residencial ficar só por um ano com o produto, pois ele percebe a importância e os benefícios diante do custo x benefício do produto e acaba renovando”, afirma. “O atendimento e a relação de confiança que criamos com eles também é um fator de satisfação, o que acaba fidelizando nossos clientes por mais tempo”, analisa.

Com essa ampliação, os serviços emergenciais também passam a ser proporcionais ao tempo de vigência escolhido. Além disso, ainda há o preço fixo garantido ao cliente, durante toda a vigência. “Entendemos que ter a opção de contratar o seguro por períodos maiores e com condições mais atrativas é uma forma de reconhecermos nossos clientes. E mais do que isso, é uma forma de mantê-los protegidos por mais tempo, proporcionando maior tranquilidade”, explica o executivo.

Para o gerente, além do produto beneficiar os segurados, também traz vantagens aos corretores parceiros da seguradora na hora da venda. “Os benefícios ampliam a argumentação do corretor com os consumidores, além de facilitar e agilizar os processos operacionais na renovação do seguro” afirma. “Além disso, durante os dois primeiros meses de lançamento, os corretores que fecharem vendas do seguro residencial com vigência plurianual terão benefícios no Porto Plus, programa de relacionamento com corretores da companhia”, conta. Cada contrato de seguro com vigência de 2 anos valerá 2.000 pontos no Porto Plus, e com vigência de 3 anos valerá 3.000 pontos.

N.F.

Revista Apólice