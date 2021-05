A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) disponibilizou nesta quarta-feira, 05 de maio, os números de beneficiários de planos de saúde relativos a março. O setor manteve a tendência de crescimento que vem sendo verificada desde julho do ano passado e registrou 47.977.271 usuários em planos de assistência médica e 27.606.039 em planos exclusivamente odontológicos.

Os dados completos estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da reguladora.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve incremento de 862.970 beneficiários, o equivalente a 1,83% de aumento, em relação a março de 2020. O aumento ocorreu em todas as modalidades de contratação, mas foi mais expressivo nos planos coletivos empresariais (2,47% de aumento). O total de beneficiários é o maior registrado desde setembro de 2016 – antes disso, foi superado em agosto de 2016, quando foram registrados 48.037.472 beneficiários.

Na segmentação exclusivamente odontológica, foi registrado aumento de 1.573.312 beneficiários em um ano, o que representa 6,04% de crescimento no período. Esse é o maior quantitativo já registrado nesse segmento.

Entre os estados, no comparativo com março de 2020, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de saúde em 19 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, 24 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os estados com maior crescimento em números absolutos.

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras. Veja as tabelas de evolução de beneficiários da saúde suplementar por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências:

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Por Adesão Não Identificado mar/21 32.628.809 6.280.210 426 9.000.438 67.388 47.977.271 fev/21 32.407.070 6.281.175 426 9.016.521 69.225 47.774.417 jan/21 32.288.484 6.298.093 427 9.031.754 69.853 47.688.611 dez/20 32.221.159 6.320.721 428 9.038.227 70.192 47.650.727 nov/20 32.083.755 6.304.899 429 9.012.753 71.015 47.472.851 out/20 31.886.347 6.282.950 429 9.015.482 76.231 47.261.439 set/20 31.720.140 6.253.983 431 8.998.060 76.718 47.049.332 ago/20 31.601.156 6.237.883 441 8.983.646 77.884 46.901.010 jul/20 31.568.341 6.226.364 441 8.952.231 78.293 46.825.670 jun/20 31.480.655 6.226.293 441 8.932.665 81.305 46.721.359 mai/20 31.569.836 6.213.002 441 8.933.877 83.807 46.800.963 abr/20 31.777.879 6.215.024 444 8.960.008 84.440 47.037.795 mar/20 31.839.707 6.195.146 445 8.994.204 84.799 47.114.301

Número de beneficiários com planos exclusivamente odontológicos por tipo de contratação Competência Coletivo Individual ou Familiar Não Identificado Total Empresarial Por adesão Não Identificado mar/21 20.078.281 2.798.514 1.729 4.719.683 7.832 27.606.039 fev/21 19.843.103 2.789.209 1.731 4.708.843 7.865 27.350.751 jan/21 19.745.449 2.785.453 1.732 4.635.477 7.896 27.176.007 dez/20 19.679.399 2.763.882 1.739 4.568.375 7.922 27.021.317 nov/20 19.432.795 2.832.614 1.740 4.491.136 8.010 26.766.295 out/20 19.201.027 2.815.684 1.741 4.415.363 8.066 26.441.881 set/20 19.096.212 2.813.173 1.743 4.339.116 8.477 26.258.721 ago/20 18.890.747 2.762.416 1.750 4.236.777 8.503 25.900.193 jul/20 18.827.387 2.526.259 1.757 4.105.198 8.529 25.469.130 jun/20 18.812.969 2.521.729 1.764 4.000.396 8.580 25.345.438 mai/20 18.856.244 2.510.740 1.773 4.033.620 8.646 25.411.023 abr/20 19.115.727 2.528.128 1.789 4.111.837 8.671 25.766.152 mar/20 19.230.013 2.531.371 1.792 4.260.697 8.854 26.032.727

Número de beneficiários por UF Estado Assistência Médica Exclusivamente Odontológicos mar/20 mar/21 mar/20 mar/21 Acre 42.715 42.128 15.792 16.508 Alagoas 365.716 370.034 274.335 279.697 Amapá 64.886 62.201 45.415 50.714 Amazonas 525.283 551.218 458.741 488.014 Bahia 1.587.065 1.574.621 1.536.011 1.504.800 Ceará 1.263.292 1.253.506 999.191 1.031.739 Distrito Federal 907.605 923.509 601.792 627.525 Espírito Santo 1.111.426 1.155.882 522.912 598.187 Goiás 1.158.849 1.197.921 656.676 723.458 Maranhão 474.280 452.663 207.603 227.175 Mato Grosso 586.770 615.549 221.444 231.526 Mato Grosso do Sul 590.491 604.782 146.213 157.229 Minas Gerais 5.047.669 5.301.938 2.205.725 2.363.485 Não Identificado 37.402 36.636 34.301 13.922 Pará 779.635 814.923 439.900 474.752 Paraíba 410.274 427.278 385.759 396.143 Paraná 2.854.238 2.897.748 1.315.731 1.414.725 Pernambuco 1.341.115 1.356.348 1.013.474 1.070.093 Piauí 328.947 345.244 96.548 108.250 Rio de Janeiro 5.339.547 5.332.796 3.435.527 3.363.063 Rio Grande do Norte 511.626 542.508 339.888 379.871 Rio Grande do Sul 2.542.279 2.547.201 792.990 818.943 Rondônia 150.034 153.264 107.049 121.156 Roraima 30.018 29.628 11.485 12.375 Santa Catarina 1.465.274 1.491.778 546.353 634.244 São Paulo 17.172.132 17.470.151 9.289.347 10.176.932 Sergipe 317.237 311.274 205.474 206.633 Tocantins 108.496 114.542 127.051 114.880

N.F.

Revista Apólice