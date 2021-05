De acordo com a 43ª edição do estudo Conjuntura CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), no primeiro trimestre de 2021 o mercado de seguros registrou um crescimento de 10,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a análise, os responsáveis por esse aumento foram os segmentos de danos e responsabilidade, e de vida e previdência, principalmente.

Diante desse cenário otimista e todo potencial de crescimento do setor de seguros e previdência, o Petraroli Advogados comemora seus 25 anos de atuação na área. “O direito de seguros e previdência é a alma do nosso negócio, acreditamos muito em seu crescimento até porque existem muitas frentes inexploradas onde o seguro pode passar a atuar, é apenas uma questão de tempo”, comenta Ana Rita Petraroli, sócia-fundadora e coordenadora do escritório.

Com dois endereços físicos em São Paulo, na capital e em Alphaville, os planos de expansão do escritório é contínuo, por meio de parcerias e trabalho remoto. Atualmente, o Petraroli Advogados tem potencial de atuação em todo território nacional, com extensões na América Latina, Portugal e Estados Unidos, principalmente em âmbito consultivo para questões de seguros de viagem e seguros de garantia.

“Em alguns casos temos parcerias fixas como as que firmamos por meio do nosso Projeto Aliados. Selecionamos continuamente escritórios em localidades remotas, ou em locais onde seja difícil encontrar parceiros especializados na área, e fazemos um treinamento para que haja um alinhamento dos nossos valores e seja uma verdadeira extensão do nosso escritório. Desta forma, ficamos um passo a frente da necessidade do cliente, assim que ele precisa, já temos uma estrutura completa para atendê-lo”, explica Ana Rita.

Há mais de um ano e meio em trabalho remoto, a advogada explica que esse plano já estava em andamento antes da pandemia, pois trata-se de uma estratégia projetada para a expansão das frentes de atuação. “Nossa ideia é expandir, crescer com esses colaboradores que trabalham em home office, alguns até fora do país, para que possamos, cada vez mais, atender nosso cliente onde, como e quando ele precisa”, destaca.

Para que os dados e as informações dos clientes tenham um tratamento cauteloso, recentemente o Petraroli Advogados investiu em segurança de dados, uma das áreas que ainda receberão mais recursos em médio e longo prazo. “Temos pensado em investimentos para as áreas internas do escritório, tanto na parte de informática, informação e guarda de dados, quanto em nossos colaboradores, do ponto de vista técnico, para melhorarem a qualidade do conhecimento. Em médio e longo prazo planejamos um crescimento exponencial, com foco nessas áreas de pessoal, tecnologia e conhecimento. Nossas metas são muito audaciosas, acreditamos que o setor de seguros vai crescer muito e nós esperamos crescer com ele”, conclui Ana Rita.

N.F.

Revista Apólice