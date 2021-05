Garantir uma melhor governança corporativa, estimulando a participação ativa da equipe no planejamento, acompanhamento e realização das operações, é essencial para o sucesso de uma empresa. Antenado a esse contexto, o Seguro PASI instituiu recentemente três Comitês Estratégicos: o de Acionistas, de Gestão e o Financeiro. Eles foram criados para organizar e debater temas de interesse que envolve o futuro da companhia, de forma a profissionalizar ainda mais a gestão e a tomada de decisões estratégicas. Com isso, a organização consolida um novo modelo de governança, mais participativo e estratégico, evidenciando a evolução do negócio.

“O objetivo dos comitês é estabelecer esse novo modelo de governança, mais profissionalizado e preparado para o momento que vivemos hoje e para o futuro”, ressalta Fabiana Resende, vice-presidente executiva do Seguro PASI. Os comitês são uma consequência desse modelo. Para a executiva, eles são “uma forma de se deliberar assuntos de alta complexidade estratégica que impactam o futuro da empresa e que nortearão o trabalho das lideranças da companhia”.

Os comitês criados irão deliberar sobre todas as linhas de frente que são importantes para o Grupo PASI. O trabalho desenvolvido em cada comitê passará pela melhoria de processos, ampliação das assistências e experiências dos corretores e clientes. Os profissionais envolvidos propiciarão, em conjunto, que gestores e diretoria analisem a viabilidade dos negócios de atuação da empresa, organizem frentes de trabalho e ajustem rotas com maior agilidade, facilitando assim a tomada de decisões para ampliar a atuação do seguro. “Com as novas exigências do mercado e do mundo hoje, esse movimento é fundamental para que consigamos de forma rápida e efetiva levar a empresa e os nossos corretores parceiros a outro patamar”, explica Fabiana.

N.F.

Revista Apólice