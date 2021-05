O Grupo Conexa, por meio da plataforma Psicologia Viva, anunciou parceria com a SulAmérica para oferecer gratuitamente atendimentos psicológicos e de orientação com nutricionistas. Os interessados devem acessar o link. A ação, que vai até o dia 31 de maio, prevê oferecer 35 mil atendimentos à população.

Os teleatendimentos com psicólogos são direcionados a qualquer brasileiro que esteja passando por dificuldades emocionais em consequência da pandemia, ou profissional de saúde que trabalhe na linha de frente de combate à Covid-19. As orientações com nutricionistas, por usa vez, são direcionadas para mulheres que não possuem plano de saúde, em uma ação especial do Grupo Conexa e da SulAmérica no mês das mães. Para ambos os atendimentos é necessário ter mais de 18 anos.

No momento da inscrição, é possível escolher o profissional médico e o horário desejados. Todos os atendimentos serão online, com agendamento prévio, e terão a duração de 40 minutos. Cada pessoa poderá participar de até duas sessões.

