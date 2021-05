EXCLUSIVO – Para falar sobre as perspectivas de 2021, a atuação da SulAmérica com seguros de pessoas e relacionamento com os corretores de seguros, a Revista Apólice realizou mais uma edição do evento “Diálogos CEO” na tarde de ontem, 05 de maio. O novo presidente da seguradora, Ricardo Bottas, comentou sobre sua missão na companhia e a mudança de estratégia que a empresa vem implementando há alguns anos.

Segundo o executivo, seu principal objetivo é continuar executando a estratégia da seguradora, trabalhando o conceito de ‘Saúde Integral’; lançar produtos em segmentos diferenciados, oferecendo um viés de benefícios; e fazer a companhia crescer de forma inorgânica, através de aquisições. “Essas mudanças nos fazem ter uma oportunidade de maximizar a entrega de seguros e serviços mais abrangentes. Acreditamos em uma interconexão entre saúde física, mental e financeira, por isto estamos trabalhando cada vez mais para que uma maior parte da população esteja protegida nesses três aspectos”.

Bottas afirmou acreditar que a educação financeira tem um papel fundamental na disseminação da cultura do seguro no Brasil, principalmente neste momento no qual a percepção de risco está em evidência na sociedade. “Nós adquirimos uma participação na plataforma de investimentos Órama, pois assim nossos corretores parceiros podem incrementar sua atuação e, consequentemente, seus negócios, tornando-se consultores financeiros para seus clientes. Numa situação de crise sanitária e econômica, ter produtos que funcionem como alternativas para reter segurados é fundamental”.

A SulAmérica lançou em 2020 a plataforma PRASaber, onde os corretores de seguros contam com mais de 150 cursos de com opções variadas para desenvolvimento de habilidades e dos negócios, focando em empreendedorismo. A ferramenta funciona com um sistema de gameficação para incentivar os parceiros a usarem, na qual a cada trilha concluída o corretor ganha pontos para poder assistir a cursos e treinamentos mais sofisticados. “Queremos sempre apoiar os corretores na estratégia de venda para que eles ampliem seus negócios. Fizemos diversas pesquisas e conversamos com esses profissionais, ouvindo suas necessidades no dia a dia e o que podemos oferecer de melhor para eles. Treinamento é um pilar fundamental para se manter no mercado, ainda mais em tempos de transformação digital”.

Efetuando altos investimentos em tecnologia, a seguradora vem conquistando bons resultados nos últimos meses. A empresa alcançou 1,5 milhão de interações com clientes usando Inteligência Artificial através da assistente virtual disponível no site; implementou a assinatura digital para produtos coletivos de Vida; e realiza, em média, mais de 7 mil atendimentos médicos mensais via telemedicina. “Apostar na tecnologia já faz parte da realidade da seguradora há anos, o que com certeza nos ajudou a conquistar esses resultados e a continuar operando na pandemia. A Covid-19 está servindo como uma oportunidade do mercado de seguros alavancar a digitalização, gerando maiores possibilidade de inovar em produtos e aumentando a penetração do setor”, ressaltou Bottas. O executivo ainda disse que, apesar de haver incertezas sobre o futuro e o fim da pandemia, tem confiança de que a recuperação econômica será forte em 2021.

Veja a entrevista na íntegra:

Nicole Fraga

Revista Apólice