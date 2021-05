Para ampliar ainda mais as soluções e produtos disponíveis para os clientes, a MetLife e o Itaú Unibanco anunciam a expansão da parceria para a comercialização do Seguro de Vida e dos Planos Odontológicos no Itaú Personnalité. As contratações estarão disponíveis a partir de hoje, 3 de maio, e serão feitas pelos mais de 230 consultores de seguros das 320 agências do Itaú Personnalité, sendo 88 delas digitais, com contato por telefone, garantindo a segurança e saúde de todos durante a pandemia.

Os produtos odontológicos comercializados serão os mesmos disponíveis atualmente para o varejo. Contudo, o diferencial será o foco direcionado ao segmento de alta renda, além da experiência geral do cliente e pós-venda, que serão personalizados e exclusivos para o Personnalité. Recentemente, a seguradora e o banco também anunciaram a comercialização dos planos odontológicos por meio do internet banking, via mobile e e-commerce.

“Estamos felizes com essa nova iniciativa com o Itaú, pois ela representa mais um capítulo na construção da história dessa parceria estratégica. A seguradora é especialista em seguros e o Itaú quer ter à disposição os melhores produtos para seus clientes”, pontua Marcelo Tomei, diretor Comercial da MetLife. “Estamos juntos para ajudar a cuidar da vida das pessoas e, para isso, sempre pensamos e criamos novas soluções que facilitem o dia a dia do cliente”, complementa.

Segundo o executivo, durante a pandemia, a procura pelo seguro de vida individual cresceu e o mercado segurador saltou 17%, enquanto a MetLife teve um crescimento de 76% no segmento.

