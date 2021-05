Para sobreviver e prosperar no mercado de trabalho hoje, é preciso agilidade. Salta aos olhos a demanda por profissionais que tenham entre suas competências familiaridade com as metodologias ágeis. Por isso, a Megaluzz Desenvolvimento de Negócios firmou parceria com a ScrumStudy, certificadora internacional de metodologias ágeis, tornando-se autorizada de seus treinamentos scrum no Brasil, a única no mercado de seguros.

O termo scrum surgiu de uma jogada do esporte Rúgbi na qual vários jogadores em colaboração fazem a reposição da bola de maneira rápida e eficiente. A denominação foi utilizada em software para computador que faz gerenciamento de projetos, da organização ao desenvolvimento ágil de produtos complexos, através de várias técnicas, que atualmente é utilizado em mais de 60% dos projetos ágeis em todo o mundo. O mesmo conceito foi adaptado para a metodologia scrum, que prepara profissionais para realizar projetos complexos nas empresas. Baseada nos princípios dos métodos ágeis, tem como objetivo reduzir o tempo de entrega de produtos e se adaptar a mudanças com maior facilidade durante as etapas produtivas.

As certificações profissionais da ScrumStyudy têm alto reconhecimento no mercado de trabalho e são válidas internacionalmente. Dentre as carreiras elencadas pelo Fórum Econômico Mundial na categoria Desenvolvimento de Produtos, três estão diretamente relacionadas com as metodologias ágeis: product owner (em primeiro lugar da lista), agile coach (em terceiro) e scrum master (em sexto). Todos funcionam como uma rede de apoio numa organização que aplique as metodologias ágeis.

Bruna Garcia, gestora da Megaluzz, aponta que as certificações scrum são interessantes para gestores de projetos ou de equipe de vendas. “Da mesma forma que os sistemas precisam ser ágeis, essa competência é exigida hoje para os profissionais de alta performance. A empresa está trazendo esta novidade que ainda está despontando no mercado de seguros”.

Segundo ela, com esta metodologia e certificação, corretores de seguros terão facilidade para conseguir implementar a tão sonhada transformação digital em suas empresas, e gerentes de equipes de vendas de seguradoras passarão a atuar em novo patamar de agilidade em processos e resultados. “Quem passar pelo curso e receber a certificação terá acesso a todas as ferramentas para se capacitar como um profissional scrum, que está em alta no mercado”.

São nove cursos dentro do programa da Megaluzz com a ScrumStudy: Certificado Scrum Fundamentals; Certificado Scrum Developer (SDC ®), Certificado Scrum Master (SMC ®), Certificado ScrumStudy Agile Master (SAMC ®), Certificado Scrum Product Owner (SPOC ®), Certificado Scaled Scrum Master (SSMC ®), Certificado Scaled Scrum Product Owner (SSPOC ®), Certificado Expert Scrum Master (ESMC ®), e Certificado ScrumStudy Agile Coach (SCAC ®).

Para celebrar a parceira, como acesso inicial ao conceito, a Megaluzz está oferecendo gratuitamente o curso Fundamentos Básicos do Scrum (Certificado Scrum Fundamentals). Os interessados em se inscrever devem acessar o link.

