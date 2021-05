A partir de 17 de maio, Maria Grace será nomeada diretora global de Property na Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), reportando-se diretamente ao diretor global de Subscrição Corporativa, Tony Buckle. A executiva sucede Thierry Portevin, que lidera a equipe de consultoria de risco global da companhia desde março de 2021.

Maria Grace estava no Grupo Everest Re, onde atuava como diretora de Subscrição de Property & Inland Marine na companhia de seguros do Grupo. Antes da Everest Re, ocupou várias funções executivas e gerenciais na Starr Companies, AIG North America e na divisão da AIG para América Latina e Caribe. A executiva tem mais de 23 anos de experiência em subscrição comercial e sinistros e é Bacharel em Direito (LL.B) pela Pontificia Universidad Javeriana na Colômbia e Mestre em Direito pela George Mason University School of Law, nos Estados Unidos. Atualmente nos EUA, ela deverá ir para a sede da AGCS em Munique nos próximos meses.

Buckle afirma estar muito feliz em receber Maria na AGCS. “Ela tem ampla experiência, tanto em subscrição quanto em sinistros, e possui um histórico comprovado em excelência técnica e crescimento lucrativo em todo o ciclo do mercado. Nós nos beneficiaremos de sua experiência e energia ao levarmos o segmento de Corporate Property adiante e aproveitarmos ao máximo as oportunidades atuais do mercado global”, diz o executivo.

A linha de negócios AGCS Property fornece soluções abrangentes de seguro de propriedade All Risks cobrindo danos físicos e lucros cessantes para grandes corporações de diversos setores em todo o mundo, desde single policies até programas internacionais. Em 2020, Property contribuiu com 10% para o prêmio bruto global da empresa de 9,3 bilhões de euros.

