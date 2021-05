Para gerar oportunidades, trazer o que há de mais atual em tecnologia e elevar ainda mais a Mapfre Assistência no Brasil ao patamar de presença e rentabilidade, a Mapfre anunciou Lucia Martinez Ribeiro como a nova head de Desenvolvimento de Negócios da companhia. A executiva retorna ao País para agregar toda a sua experiência após cerca de 25 anos de atuação internacional na empresa.

Lucia avalia que a necessidade de trazer negócios rentáveis é a missão da Mapfre Assistência para continuar aportando valor, pois o Brasil é poderoso em relação às oportunidades. “A pandemia tem mudado a interpretação de risco, seguros e serviços, o que nos gerou novas demandas no País. Temos a inovação e transformação em nosso DNA e o leque de soluções em serviços, tecnologia e combinações de novos modelos de negócios que expandiram no último ano”, afirma. “Somos uma companhia multisserviço e multicanal, por isso, vamos oferecer as melhores práticas aqui, desde tecnologias já desenvolvidas e implementadas em outros países como autosserviços, novas formas de comunicações com os clientes finais e com os corporativos”, assegura a executiva.

Lucia é formada em Administração de Empresas em João Pessoa (PB), com MBA e Doutorado em Marketing em Madri (ESP). A executiva atua desde 1998 seguradora, onde começou como gestora de sinistros na assistência em viagem e traslados médicos internacionais. Após essa experiência, percorreu nove países diferentes para implantar sistemas tecnológicos core e satélites em todos as áreas e processos da companhia. Em 2010, foi convidada para fazer parte da auditoria interna para as unidades da Mapfre Assistência, Mapfre Re e Mapfre Global Risks. Depois de cinco anos nessa função, retornou à Madri e, em 2016, iniciou uma jornada de quatro anos como diretora de Operações e Tecnologia na China, Taiwan e Hong Kong. Em 2019, foi enviada ao México para apoiar a transição da nova Direção da Assistência no país e, em 2020, retornou à Madrid como chefe de Implantação de Projetos Transformadores para os mais de 30 países em que empresa opera.

