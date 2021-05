A tradicional campanha Acelera da MAG Seguros já está no ar. Em sua 3ª edição, a companhia irá premiar 43 corretores e funcionários de vendas em 22 diferentes categorias com uma viagem para um destino turístico brasileiro, seguindo todas as recomendações das autoridades de saúde e cuidados necessários de proteção, ainda tão importantes neste momento. A campanha vale entre o dia 01 de maio até 31 de agosto deste ano.

Diferente das últimas edições que os vencedores e seus acompanhantes viajavam todos juntos, em 2021 a MAG Seguros disponibilizará três diferentes destinos, por conta da pandemia, que podem ser escolhidos para uma viagem entre setembro e novembro deste ano. São eles: Gramado (RS), cidade com colonização de portugueses, italianos e alemães, onde é possível desfrutar bons vinhos, queijos e fondue; Maragogi (AL), onde é possível praticar esportes ou relaxar, desfrutando das comodidades de resorts; ou Touros (RN), local famoso por suas dunas e praias sensacionais.

“Abrir uma janela de datas e oferecer locais diferentes foi a forma encontrada pela companhia para que os corretores e seus acompanhantes não deixassem de aproveitar, sem deixar de lado a proteção e segurança em tempos tão difíceis. Esperamos que ano que vem possamos estar todos juntos novamente, descobrindo novos locais e comemorando excelentes resultados”, comenta Osmar Navarini, diretor Comercial da MAG Seguros.

As pontuações da Acelera 2021 também valem para corrida pelo Galo de Ouro 2021, que dará, no fim do ano, o famoso e desejado troféu, além de uma viagem com acompanhante para a Tailândia.

N.F.

Revista Apólice