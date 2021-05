A Loft, startup que facilita a compra de apartamentos, está oferecendo um ano de seguro residencial gratuito para os primeiros mil clientes que adquirirem um imóvel com a plataforma digital no Rio de Janeiro.

O seguro residencial da Loft é uma parceria com a insurtech 180° Seguros, que fará a intermediação do seguro, conectando clientes e seguradoras com tecnologia, inovação, comunicação simplificada, menos burocracia e atendimento humanizado. No programa de assistência por pontos, o cliente tem direito a serviços emergenciais, instalação e revisão, além de assistência e manutenção, tal como chaveiros, eletricistas, encanadores e conserto de eletrodomésticos entre outros, sem ficar limitado ao número de utilizações.

A mecânica funciona da seguinte forma: o cliente que comprar um apartamento com a Loft no RJ tem direito a proteção nos casos de incêndio, roubo e furto, por exemplo, e ganha um crédito de cem pontos para utilizar como quiser ao longo do ano nos serviços emergenciais, de assistência e manutenção. “Dessa forma, é possível organizar tudo o que você precisa, de acordo com suas necessidades como serviços de emergência, instalação e revisão”, diz Bruno Raposo, diretor-geral de Operações da startup. “Dá para resolver tudo de forma simples, ágil e sem burocracia. Basta entrar em contato para acionar o seguro ou solicitar alguma assistência. Isso dá segurança e tranquilidade na hora de escolher seu novo apartamento, mesmo que haja algum imprevisto”, completa.

De acordo com Alex Körner, cofundador e CIO da 180° Seguros, os clientes da Loft terão benefícios gratuitos e poderão administrar a forma de consumir suas assistências com mais flexibilidade para usar todos os serviços disponíveis, sem regras complicadas e de acordo com as necessidades de cada um. “Buscamos entender o que a startup gostaria de oferecer em benefícios e desenvolvemos um produto único e pioneiro no mercado de seguros. Hoje em dia, os consumidores ficam muito limitados para utilizarem os serviços de assistência e nossa ideia foi criar um produto inovador, que permita que cada pessoa utilize da maneira que preferir, como e quantas vezes quiser. Esse é só o começo da mudança no modelo de consumo de seguros no Brasil que estamos implantando”, pontua.

Benefícios oferecidos

Os principais benefícios oferecidos pelo seguro residencial da Loft são: seguro contra incêndio, raios e explosões (indenização para reconstruir o imóvel); roubo e furto (reembolso dos bens roubados em caso de arrombamento); danos elétricos (reembolso de bens danificados); responsabilidade civil familiar (proteção em caso de dano no imóvel causado por outra pessoa); e pagamento de aluguel (garante o aluguel de um apartamento em caso de emergência, no limite de 6 meses – pensado exclusivamente para apartamentos).

Já os serviços de assistência incluem: emergência (encanador, vidraceiro, desentupidor e reparo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos); instalações (torneira, chuveiro, lustres, interruptores, suportes, prateleiras, quadros e cortinas); revisões (limpeza de ralos, revisão de quadro de luz, fiação elétrica, sistema hidráulico e encanamento); e indicação de profissionais (caso o seu profissional de confiança não esteja no seguro).

“Imagine que você acabou de se mudar e, então, descobre que tem um vazamento na torneira da cozinha. Com o Seguro Residencial da Loft by 180° Seguros fica fácil arrumar o vazamento, sem estresse”, afirma Raposo.

Como usar os pontos

Além da proteção gratuita contra incêndio, roubo, e outras coberturas, durante um ano o cliente tem direito a um inédito programa de assistência por pontos, também gratuito, se precisar de serviços emergenciais, de assistência e manutenção ao longo desse período. No seguro residencial da Loft, o cliente recebe um crédito de cem pontos para usar da maneira que precisar ao longo do ano. Depois desse período, pode continuar a ter acesso aos benefícios, pagando uma taxa anual, calculada com base no valor do seu imóvel.

Através do sistema de pontos, é possível se organizar sem surpresas. Veja um exemplo abaixo:

– 100 pontos: crédito anual

– 10 pontos: instalação de quadros e prateleiras

– 90 pontos: crédito remanescente

