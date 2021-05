A Liberty Seguros reforçou seu compromisso em apoiar a comunidade com iniciativas focadas em atenuar os impactos sociais causados pela pandemia de Covid-19. Desta vez, a seguradora irá realizar uma doação de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil destinados à Unidos pela Vacina, campanha liderada por Luiza Trajano, que tem como meta vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano.

A empresa irá contribuir para a viabilização do Plano de Vacinação da população em quatro cidades, em diferentes regiões do Brasil onde atua: Bauru (SP), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE) e Manaus (AM). Os R$ 500 mil serão utilizados para a compra de insumos destacados por cada uma das prefeituras como essenciais neste momento, sendo: 20 câmeras de conservação de vacina (510 litros e 1.200 litros), 146 caixas térmicas para transporte de vacina (20 litros) e cerca de 115 mil luvas de procedimento.

Os outros R$500 mil serão voltados ao combate à fome que, devido à pandemia, tem crescido drasticamente no país. Uma pesquisa recente realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), indica que nos últimos meses do ano passado, 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentaram algum grau de insegurança alimentar.

A doação da Liberty será destinada à campanha Brasil Sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, e será somada a quantia arrecadada no crowdfunding disponível para todos que quiserem doar até dia 21 de maio deste ano.

“A seguradora reconhece a importância da vacinação da população brasileira, por isso queremos fazer a nossa parte e contribuir para que as prefeituras tenham os insumos necessários para viabilizar a vacinação em suas cidades. Também é de extrema importância fornecer ajuda imediata para as pessoas que estão enfrentando uma situação de insegurança alimentar grave. Queremos e vamos ajudar o máximo de pessoas possível”, afirma Patricia Chacon, CEO da companhia.

As novas doações se somam aos esforços que a seguradora tem realizado desde abril de 2020. No ano passado, a companhia doou 500 mil máscaras aos hospitais públicos de São Paulo, Rio de Janeiro e unidades da Santa Casa, mais de 2 mil kits de higiene a lares de idosos carentes e mais de 3 mil cestas básicas para a campanha Brasil Sem Fome. Além disso, no início de 2021, a Liberty doou 3 mil m³ de oxigênio para Manaus em apoio à Campanha SOS AM.

N.F.

Revista Apólice