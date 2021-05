Com o objetivo de transformar o mercado de seguros oferecendo tecnologia e inovação focada nas demandas do cliente, a Kovr Seguradora chega ao mercado. A companhia é a nova cara da Seguradora Invest e das empresas InvestPrev e Invest Capitalização, que já possuem 45 anos de existência, mais de 3.000 corretores parceiros, 200 funcionários e uma receita de mais de R$ 1 bilhão. O grupo de seguradoras passou recentemente por uma transformação societária, com a aquisição por parte do Banco Máxima, que trouxe um time de liderança experiente de executivos do mercado segurador , além de implantação de governança e plano estratégico focado em inovação e tecnologia.

A empresa chega ao mercado de seguros tendo como principal objetivo “oferecer a melhor experiência para seus clientes, por meio de produtos elaborados sob demanda para atender as necessidades especificas de cada pessoa, empresa ou parceiro, com foco em modalidades de distribuição e produtos altamente inovadores”, afirma Thiago Moura, CEO da seguradora.

Com corretores em todo o território nacional, a companhia oferece um extenso portfólio dividido entre os seguintes produtos: Soluções Imobiliárias (Seguros PF e PJ); Soluções para Empresas (Seguro Garantia, Responsabilidade Civil Profissional, Responsabilidade Civil Ônibus, Seguro Viagem, Vida em Grupo); Soluções Empresariais para Pessoas (Acidentes Pessoais Passageiros, Acidentes Pessoais Coletivo, Vida em Grupo, Prestamista, Capital Global), Soluções em Previdência e Capitalização (PF e PJ).

Com esse portfólio de produtos, a Kovr Seguradora usa de novas tecnologias e inovações para ofertar o melhor aos clientes finais, entendendo de perto as demandas específicas que atualmente não são atendidas por nenhuma outra seguradora. Além da tecnologia, sustentabilidade e questões sociais são pilares importantes para a empresa. A sede, localizada em São Paulo, fica no edifício Pátio Victor Malzoni, considerado modelo de sustentabilidade.

Estruturada a partir da Holding SegPar, tem como sócio majoritário o Banco Máxima. Comandada por especialistas, a Kovr tem como CEO Thiago Moura (ex-associado e diretor presidente da BTG Seguradora e Resseguradora). Eduardo Viegas (ex-CEO da Berkley Brasil Seguros); Geraldo Castro (ex-Invest); e Newton Queiroz (ex-CEO Argo Seguros) são membros da diretoria.

