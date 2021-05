EXCLUSIVO – Visando oferecer planos de saúde individuais, com foco na atenção primária, o Grupo Omint investiu R$200 milhões para entrar no mercado de health techs e lançou a Kipp Saúde. Os produtos da nova empresa começam a ser vendidos dia 24 desse mês e apresentam iniciativas que têm como pilares a boa alimentação, atividade física e sono, proporcionando um equilíbrio físico e mental para os beneficiários.

Segundo Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing do Grupo, a partir da sua experiência de 40 anos no Brasil a empresa decidiu criar a health tech para atender às demandas do mercado, atraindo as pessoas que não contam com um plano de saúde coletivo, mas desejam estar protegidas. “Não haveria um momento mais oportuno para entrarmos nesse segmento do que agora, pois a pandemia fez com que a população percebesse a importância de ter um plano de saúde. Há alguns anos estávamos amadurecendo essa ideia e foi assim que nasceu a Kipp, focada em muita tecnologia e inovação”.

Inicialmente os planos da Kipp abrangem o município de São Paulo e são dirigidos a executivos, profissionais liberais, trabalhadores autônomos, microempreendedores e servidores públicos ou funcionários de empresa privada que não possuem um plano de qualidade ou extensão de planos familiares. “Começaremos com quatro produtos, mas já estudamos outras cidades para distribuí-los e acredito que não levará muito tempo para que isso aconteça. Além disso, até o final do ano vamos lançar mais quatro produtos, incluindo o odonto individual”, afirma o executivo.

Todo o processo de venda dos produtos da Kipp Saúde serão 100% online, oferecendo uma desburocratização no momento da contratação, em que além da venda B2C pelo site, contará com a ajuda fundamental dos corretores na distribuição dos planos. “A pandemia trouxe a possibilidade de você falar de uma maneira muito rápida e fácil com seus parceiros de negócios. Estamos usando dessa expertise em comunicação do Grupo para levar aos corretores o propósito da Kipp, seus diferenciais e precificação”, ressalta Barreto.

O executivo conta também que a empresa desenvolveu um programa especial para os parceiros da health tech, o ‘Kipp Partners’. Ele é focado em campanha de vendas e treinamento personalizado, onde a companhia permite que o corretor cadastrado na nossa base possa publicar e compartilhar conteúdos relevantes para gerar mais negócios. “A gente procurou fazer isso sempre com o apoio dos corretores. Nessa troca de ideias, os parceiros tem total liberdade de expressar suas opiniões e trazer quais são as necessidades dos clientes, pois assim podemos criar e adaptar produtos de acordo com o que o consumidor precisa”, diz o executivo.

O Grupo Omint fechou parceria com os hospitais Nove de Julho, Leforte Liberdade, Leforte Morumbi, Santa Paula, Santa Joana, Pro Matre e Sabará; e os centros de diagnósticos Alta, Delboni Auriemo, Salomão Zoppi e Lavoisier. No médio prazo, há perspectivas de ampliação do leque de produtos para oferecer ainda mais possibilidades de atendimento para os clientes.

Para o lançamento da nova empresa e dos planos Kipp Saúde, a companhia promove uma campanha de mídia que contemplará veiculação em TV e digital com redes sociais, podcasts, mídia programática e influencers, apostando na criação de conteúdo para gerar engajamento com a marca. “Estamos entusiasmados com o que vem por ai e contamos com a ajuda dos corretores. Desejamos atender esse público que não tem um plano e trazê-lo para o segmento da saúde suplementar, pois muitas vezes o SUS acaba não dando conta de atender corretamente a população. E, como toda startup, queremos escalar comercialmente, o que acreditamos que não irá demorar muito tempo”.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações da assessoria de imprensa