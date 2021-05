A Sabemi está potencializando sua estratégia de negócios com a entrada de novos integrantes no time de seguros. Na última semana, a companhia anunciou Janaina Serra como nova executiva de contas da equipe. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de Seguros, Previdência e Capitalização, a profissional possui conhecimento sobre o segmento, com passagens por diversas seguradoras multinacionais e nacionais.

A executiva vai atuar na região Sudeste, junto ao time de Thiago Schmidt, líder da Região, também recém-chegado à companhia. Schmidt possui mais de 15 anos de atuação no mercado, com passagens por áreas comerciais e de relacionamento com canais de vendas. Neste primeiro semestre de 2021, além de Schmidt e Janaína, se integrou ao time João Batista Vieira, responsável pela gerência da Região Sul. Batista tem mais de 20 anos na área e domina a rede de distribuição no setor, atuando na Sabemi com a captação de novos negócios. Para apoiá-lo nos três estados do Sul, Batista conta com o trabalho da executiva de Contas Bruna Pereira, que está na companhia desde dezembro de 2020. A chegada dos novos profissionais faz parte do processo de ampliação da área de Seguros da companhia.

“A contratação dos executivos reforça a estratégia da Sabemi de crescer no segmento de seguros e acompanhar a expansão do mercado no país, de modo a identificar novas oportunidades e agregar novos negócios à companhia”, afirma Rodrigo Pecoraro, chefe de Estratégia, Vendas e Distribuição da empresa.

Com quase 50 anos de história, atualmente, a seguradora está presente em mais de 20 estados brasileiros e no Distrito Federal.